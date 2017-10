Sudtirol Santarcangelo/ Streaming video, diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sudtirol Santarcangelo - LaPresse, repertorio

Sudtirol Santarcangelo, diretta dall’arbitro Federico Fontani, si gioca per la nona giornata del girone B del campionato di Serie C oggi pomeriggio, domenica 15 ottobre 2017 alle ore 14.30. Si affrontano al Marco Druso due squadre che lotteranno per un piazzamento onorevole al termine della stagione, senza velleità di alta classifica. La zona playoff è già lontana per la formazione di casa allenata da mister Paolo Zanetti, con il Sudtirol che al momento occupa la quattordicesima posizione in classifica, con 8 punti guadagnati nelle prime otto giornate di torneo. Nelle ultime cinque partite disputate una sola vittoria per la squadra di Bolzano, quella contro il Modena di due domeniche fa. Lo scorso weekend il Sudtirol ha rimediato una pesante sconfitta a Padova, dove ha perso con il risultato finale di 3-1 in favore dei veneti.

Per il Santarcangelo situazione ancora più critica, visto che si trova in penultima posizione in classifica, con soli 4 punti. Peggio ha fatto soltanto il Modena, con i canarini che hanno alle spalle una difficile situazione societaria. Il Santarcangelo, in queste prime 8 partite del girone B del campionato di Serie C ha vinto una sola partita. Negli ultimi cinque incontri disputati ha collezionato un solo punto, pareggiando 1-1 in casa ad inizio ottobre contro una Reggiana in crisi di identità in questa fase iniziale della stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Sudtirol Santarcangelo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PUNTO E FORMAZIONE SUDTIROL SANTARCANGELO

Nella trasferta di Padova il Sudtirol ha giocato con il 3-5-2, rimediando una sconfitta netta contro i padoni di casa, sulla carta più forti. Mister Zanetti in difesa ha dato fiducia al trio difensivo composto da Baldan, Sgarbi e Vinetot. Il primo è stato espulso al minuto 41 del primo tempo, rendendo ancora più difficile la trasferta veneta. A centrocampo capitan Fink insieme a Smith e Bertoni, con Tait e Frascatore sugli esterni. In attacco la coppia offensiva costituita da Costantino e Gyasi. E' stata una gara dominata dai padroni di casa, che nonostante lo svantaggio iniziale al 12 minuto (autorete di Bindi), hanno legittimato il successo con 3 gol. Protagonista Capello (su rigore al 43), che ha pareggiato i conti alla fine del primo tempo per poi segnare il raddoppio su azione grazie all'assist di Trevisan. Terzo gol che arriva al minuto 87 con Contessa, su azione personale. Per il Sudtirol fatale l'espulsione di Baldan, da cui è generato il calcio di rigore per il Padova.

Il periodo negativo perdura da inizio stagione e la trasferta di Bolzano non appare la gara più semplice che i romagnoli possano affrontare per dare una svolta alla propria stagione. Nell'ultima gara di campionato gli uomini di mister Angelini hanno perso 3-1 a San Benedetto contro i padroni di casa della Samb. Un risultato netto, in bilico però fino al novantesimo, quando la partita erano ancora in parità (1-1). Miceli e Di Massimo per i padroni di casa, al minuto 88 e in pieno recupero, hanno poi stravolto la gara, portando i tre punti alla propria squadra. Per il Santarcangelo la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, con il penultimo posto in classifica. A San Benedetto i romagnoli hanno giocato con il modulo 4-2-3-1. Bastianoni in porta, Toninelli Briganti Bondioli e Cagnano in difesa. A centrocampo Dhamo con Ghaiola. Sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta Piccioni, Moroni Bussaglia e Bruschi.

PRONOSTICO E QUOTE

Per l’agenzia di scommesse sportive Eurobet la vittoria del Sudtirol è data a 1.80 (segno 1), mentre il segno 2 che naturalmente indica un eventuale colpaccio esterno del Santarcangelo pagherebbe 4.40 volte la posta puntata da chi ci scommetterà.

