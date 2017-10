Video/ Ascoli Venezia (3-3): highlights e gol della partita (Serie B 9^ giornata)

Video Ascoli Venezia (LaPresse)

Straordinario spettacolo allo stadio Del Duca tra Ascoli e Venezia, un pareggio 3-3 che ha regalato divertimento ed emozioni anche se inevitabilmente resta un pizzico di rimpianto da entrambe le parti per una mancata vittoria. I marchigiani hanno stupito tutti dimostrando di avere risorse offensive inaspettate contro un Venezia che ha perso la palma di miglior difesa del campionato, ma che ha cercato fino all’ultimo la vittoria. Lagunari in vantaggio al quarto d’ora del primo tempo con Zigoni, bravo a tramutare in gol un assist di Zampano. In contropiede Marsura sfiora il raddoppio, ma si va così al riposo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nella ripresa nel giro di 11’ l’Ascoli ribalta la situazione, andando in gol prima al 5’ con una staffilata di Carpani su assist di Tommaso Bianchi, quindi raddoppiando con un grande anticipo in area di rigore di Favilli, su assist di Clemenza. Arriva subito il pareggio veneziano, al quarto d’ora con Misuraca bravo a ribadire in rete una corta respinta di Lanni, ma subito dopo Audero perde la posizione e Favilli lo beffa per il 3-2 e la doppietta personale. Il finale è tutto veneziano: prima Geijo sigla il 3-3 su assist di Falzerano, poi Padella è miracoloso nel salvare sulla linea il 3-4 di Marsura che pareva ormai fatto.

