Video / Atletico Madrid Barcellona (1-1): highlights e i gol della partita (Liga, 8^ giornata)

Video Atletico Madrid Barcellona (LaPresse)

Al Wanda Metropolitano di Madrid Atletico e Barcellona pareggiano 1-1. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo grazie allo splendido gol di Saul ma nel finale Luis Suarez di testa firma il pareggio. In classifica non cambia molto: Barcellona ancora primo nonostante il primo pareggio di stagione. L’Atletico resta al terzo posto a – 6. Nel prossimo turno di campionato i blaugrana ospiteranno il Malaga mentre l’Atletico Madrid sarà in scena a Vigo.

SINTESI PRIMO TEMPO

Atletico Madrid in campo con il 4-4-2. Oblak in porta, Juanfran, Savic, Godin e Filipe Luis in difesa. A centrocampo da destra verso sinistra Correa, Gabi, Koke e Saul. In attacco Griezmann e Carrasco. Il Barcellona risponde con il consueto 4-3-3. Ter Stegen tra i pali, linea difensiva composta da Semedo, Piqué, Umtiti e Jordi Alba. A centrocampo spazio a Rakitic, Busquets e Iniesta. In avanti ecco Messi, Luis Suárez e Andrè Gomes. Arbitro dell'incontro è il signor Lahoz. Si mette subito in mostra Leo Messi. Incredibile azione personale della Pulga che salta due uomini come birilli, vince il contrasto in area di rigore con Filipe Luis e calcia verso la porta trovando la decisiva deviazione di Saul. Subito un'altra occasione per il Barcellona, iniziativa dal limite sinistro dell'area di rigore di Andres Iniesta che si coordina e calcia ma troppo centralmente per mettere in difficoltà Oblak. La risposta dell'Atletico è affidata a Griezmann. Pallone in area di rigore per il francese che tenta il destro potentissimo sul primo palo ma Ter Stegen si supera in tuffo. Ci prova ancora Griezmann. Giocata magnifica del francese che salta con troppa facilità con un tunnel Piquè, si presenta davanti alla porta e con il mancino trova la respinta di piede dell'estremo difensore blaugrana. Il Barcellona prova a ricompattarsi. Lancio esatto per Suarez che controlla male perdendo la sfera. Primo cartellino giallo della sfida, ammonito il capitano dell'Atletico Madrid Gabi dopo il primo fallo commesso ai danni di Leo Messi. Al 21esimo si sblocca il risultato. Saul riceve al limite e lascia partire un destro a giro sul secondo palo imprendibile per Ter Stegen. Avanti l'Atletico. I blaugrana non riescono a reagire rimanendo intrappolati a centrocampo, in balia della pressione avversaria. Andrè Gomes in avanti cerca lo spazio per il cross ma Filipe Luis lo chiude bene. Qualche errore di troppo per Rakitic in fase di appoggio; al limite dell'area il croato invece di servire alla sua destra Semedo prova a servire Suarez sbagliando. Da calcio piazzato Carrasco cerca Godin in area. La difesa blaugrana spazza. Alla mezzora Messi effettua un traversone pericolosissimo da calcio di punizione trovando Suarez, che tutto solo davanti ad Oblak non ci arriva per una questione di millimetri. Il Barcellona non riesce a impensierire la difesa avversaria. Ritmo troppo lento e manovra fin troppo prolungata. L'organizzazione e l'intensità dei giocatori di casa hanno la meglio. Iniesta ci prova da fuori area ma non calcia bene. Palla fuori di molto. Ancora Barça. Messi da fuori area tenta la soluzione dopo un aggancio così e così, il suo mancino viene però murato dalla schiena di Gabi e pallone allontano dalla difesa dell'Atletico. Nel finale gli ospiti reclamano un rigore per un intervento su Messi in area ma l'arbitro sorvola. Prima dell'intervallo viene ammonito Rakitic.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione effettuata dai due tecnici durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Ci prova subito l'Atletico Madrid. Pallone di Koke per il destro a giro di Carrasco ma Ter Stegen interviene e blocca. Risponde il Barcellona. Magnifica giocata di Luis Suarez in area di rigore, finta del Pistolero e pallone messo al centro per Rakitic ma è preciso l'intervento di Savic. Al 53esimo i padroni di casa sfiorano il raddoppio. Pallone spiovente di Koke per Griezmann che da posizione defilata calcia al volo non trovando lo specchio della porta di pochissimo; sarebbe stato un eurogol. Barça mai domo. Caparbio Luis Suarez che controlla al limite dell'area e scarica un destro potentissimo che non sorprende Oblak che devia in tuffo. Poco dopo ci riprova Messi da calcio di punizione. Traiettoria magica che però si stampa in pieno sul palo. Primo cambio della sfida per l'Atletico Madrid, fuori Angel Correa ed in campo Nico Gaitan. Doppio cambio per il Barcellona: entrano Sergi Roberto e Deulofeu al posto di Semedo e Iniesta. Fallo di Busquets che è costretto ad atterrare Carrasco, lanciato in contropiede. Arriva il cartellino giallo per lo spagnolo. Barça in pressione. Uno due in area di rigore tra Suarez e Messi che calcia da posizione defilata trovando la parata di Oblak in due tempi. La Pulga si rende ancora pericoloso al 71esimo. L'argentino trova la conclusione dal cuore dell'area ma angola troppo mandando la sfera a lato. Primo cambio per l'Atletico Madrid, in campo Thomas Partey al posto di Yannick Carrasco. Tra le fila blaugrana entra Paulinho al posto di Rakitic. All'80esimo Oblak salva i colchoneros. Una rapida azione avversaria termina con il tiro in spaccata di Suarez. Oblak lo mura. Poco dopo il Barcellona riesce a pareggiare. Sergi Roberto trova con un cross sul secondo palo Suarez. L'uruguayano di testa non perdona. Simeone tenta l'azzardo: dentro Fernando Torres per Gabi. Nei minuti finali è però il Barcellona a spingere. Messi e Suarez però accusano la stanchezza sbagliando molto in fase di possesso. Ammoniti Saul e Griezmann. La gara finisce in parità.

