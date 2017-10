Video/ Bisceglie Rende (0-0): highlights della partita (Serie C 9^ giornata)

Video Bisceglie Rende (LaPresse)

È terminato a reti bianche il match tra Bisceglie e Rende, due squadre che si sono presentate alla vigilia di questo appuntamento con la necessità di raggranellare punti preziosi soprattutto in chiave salvezza. E le due neo-promosse, seppure a sprazzi, hanno anche provato a vincere la gara disputata al “Gustavo Ventura”, con i calabresi che si sono fatti apprezzare maggiormente nel primo tempo e andando anche vicini al gol con l'esterno Blaze: tuttavia, lo stesso giocatore, a inizio ripresa, è stato però protagonista in negativo dell’episodio che poteva cambiare l’andamento dei 90 minuti, ma il rigore causato da un suo fallo di mani è stato successivamente fallito da Jovanovic (bravissimo l’estremo difensore Forte, il migliore degli ospiti anche grazie a un altro intervento decisivo) e da lì la gara si è innervosita, fino a scivolare nel finale giocato al piccolo trotto: entrambe le compagini hanno tirato anzitempo i remi in barca e alla fine si sono accontentate di un punticino che comunque muove così le rispettive classifiche.

LE DICHIARAZIONI

Nella conferenza stampa tenutasi al termine del match che ha visto Bisceglie e Rende pareggiare per 0-0, Nunzio Zavettieri ha analizzato la prestazione dei suoi e ha spiegato che “il pareggio me lo tengo comunque stretto, dato che tutte le partite del campionato saranno così” anche se ha ammesso che si può recriminare sul penalty sbagliato a inizio ripresa da Jovanovic. Ad ogni modo, il tecnico dei nerazzurri ha pure aggiunto che “non va perduto di vista l’obiettivo principale ovvero quello della salvezza, quindi serve soprattutto padronanza e calma nella gestione del match altrimenti non ci si riesce a esprimere come si vuole”. Sull’altro fronte, Bruno Trocini ha commentato la prova dei biancorossi calabresi e ha sostanzialmente confermato il “buon momento dei suoi”, ribadendo anche che il Rende si tiene stretto questo punto conquistato fuori casa: infatti, il "coach" dei biancorossi ha ricordato che, al pari del Bisceglie, la sua squadra punta dichiaratamente alla salvezza e quindi un pareggio fuori casa (propiziato anche dal penalty parato da Forte) va accolto come un ottimo risultato.

