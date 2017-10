Video/ Brescia Novara (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 9^ giornata)

Video Brescia Novara (LaPresse)

Gran colpo esterno del Novara sul campo del Brescia nella nona giornata di Serie B, una vittoria per 0-1 al Rigamonti che costituisce un risultato molto importante per la formazione allenata da Eugenio Corini, che finora in questo campionato era riuscita ad esprimersi a livelli convincenti solo in casa. Dopo un’ora giocata a buon livello è stato costretto a capitolare un Brescia deludente dal punto di vista offensivo, una sterilità pagata a caro prezzo nel finale. Occasioni da gol col contagocce nel primo tempo da una parte e dall’altra, opportunità più importante un colpo di testa del bresciano Ferrante sventato dal portiere ospite Monitpò.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Brescia si gioca la carta Andrea Caracciolo per sfruttare la sua esperienza in avanti, ma finisce per capitolare sotto le giocate dello scatenato Da Cruz, che al 24’ serve a Di Mariano la palla-match. Al 33’ Ferrante rimedia la seconda ammonizione per un pestone al portiere Montipò e il Brescia chiude in dieci senza impensierire il Novara, capace invece di sfiorare per due volte il 2-0 con Da Cruz. Ma la vittoria di misura può star più che bene agli uomini di Corini, mentre l'amarezza è tutta per le Rondinelle, alle quali per ora il cambio di allenatore non ha fatto bene.

