Video/ Fondi Trapani (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 9^ giornata)

Il Fondi trova la prima vittoria della stagione e lo fa contro un Trapani presentatosi al cospetto dei rossoblu per legittimare le proprie ambizioni di promozione: il match disputato allo stadio “Domenico Purificato” è stato infatti deciso da un guizzo di Nolè (tra i migliori dei suoi) a fine della prima metà di gara e al quale i ragazzi di Calori non hanno saputo rispondere pur avendone il tempo. Il crollo della compagine siciliana inoltre fa ancora più rumore soprattutto perché per i laziali si è trattato addirittura della prima volta che si trovavano in vantaggio dall’inizio del campionato e, a dispetto delle previsioni della vigilia, i ragazzi di Mattei hanno addirittura finito comunque in crescendo, evitando pure il ritorno finale degli ospiti che sono stati capaci di andare in rete solo nel recupero con Da Silva (rete annullata e “giallo” per l’attaccante). Il 3-5-2 dei padroni di casa insomma è riuscito a imbrigliare gli automatismi della squadra di Calori che, nonostante una certa supremazia territoriale, non è stata in grado mai di servire dovere il terzetto avanzato, con Marras l’unico sopra la sufficienza e Reginaldo ed Evacuo invece troppo evanescenti.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match che ha visto inaspettatamente il Fondi sconfiggere per 1-0 il più quotato Trapani, non è disponibile l’intervista ad Antonello Mattei, il tecnico dei rossoblu chiamato a guidare la prima squadra dopo il traumatico esonero del “Principe” Giuseppe Giannini, lasciatosi male con la società laziale. Ad ogni modo, all’ovvio entusiasmo dei padroni di casa al fischio finale per la prima vittoria stagionale fa da contraltare la delusione del Trapani: sono state infatti molto dure le parole pronunciate da mister Alessandro Calori sull’altro versante. L’allenatore dei siciliani ha infatti spiegato ai microfoni del sito ufficiale del suo club che “è difficile commentare una non prestazione, visto che siamo stati sempre timorosi e ci è mancata soprattutto l’aggressività”. A detta del 51ene tecnico aretino è infatti stato completamente sbagliato l’approccio alla gara e questo “nonostante le avvertenze della vigilia ed è così che siamo caduti nella nostra peggior prestazione della stagione”. Facendo professione di onestà, Calori ammette comunque che, anche in caso di pareggio, non sarebbe stato contento del risultato e quindi alla ripresa degli allenamenti discuterà la prestazione con la squadra.

