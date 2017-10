Video/ Frosinone Palermo (0-0): highlights della partita (Serie B 9^ giornata)

Video Frosinone Palermo (LaPresse)

Il primo tempo di Frosinone Palermo, partita che si chiuderà sul pareggio a reti bianche, va a fasi alterne, con ampi tratti di partita a ritmi bassi e improvvise fiammate che tuttavia si contano sulle dita di una mano. Nel complesso meglio la formazione rosanero, decisamente più intraprendente e pericolosa in zona offensiva. Al 9' Murawski si fa notare con un tiro-cross velenso che avrebbe potuto creare diversi grattacapi a Bardi, che poco dopo deve usare i pugni per opporsi a un tiro di Nestorovski. L'attaccante rosanero si divora il vantaggio al 38', quando sbaglia clamorosamente il facile tocco che avrebbe potuto regalare al Palermo la rete dell'1-0. Nel finale, finalmente, si vede anche il Frosinone, con Ariaudo anticipato in extremis da Rispoli.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nella ripresa i ritmi sono ancora più bassi. Embalo prova a raccogliere un bel traversone di Rispoli ma riesce soltanto a sfiorare di testa. Intanto i rosanero perdono Dawidowicz per infortunio, con Tedino costretto a gettare nella mischia Jajalo. Il Frosinone esce dal proprio guscio al 65', quando Soddimo per poco non beffa Pomini con un velenoso tiro-cross salvato in extremis dal portiere ospite. Nel finale il Palermo protesta per un gol apparentemente valido annullato a Rispoli, mentre il Frosinone si rammarica per il clamoroso errore sotto porta di Ciofani. Finisce zero a zero: un punto a testa che non accontenta nessuno.

