Video/ Juventus Lazio (1-2): gli highlights della partita (Serie A, 8^ giornata)

Video Juventus Lazio (LAPRESSE)

All'Allianz Stadium la Lazio batte la Juventus per 2 a 1. Nel primo tempo i piemontesi si portano in vantaggio al 23' con Douglas Costa approfittando di una respinta corta dell'estremo difensore biancoceleste e falliscono l'occasione del raddoppio con la traversa colpita ad un passo dalla porta da Higuain al 37'. L'inizio del secondo tempo vede protagonisti solamente gli ospiti pareggiando con Immobile al 47' su assist di Luis Alberto. Lo stesso Immobile realizza poi il sorpasso già al 54' con la doppietta segnata su calcio di rigore conquistato per fallo di Buffon proprio su di lui. Nel finale di gara il subentrato Dybala colpisce un palo clamoroso al 91' ed al 97' si fa parare da Strakosha il calcio di rigore segnalato dal VAR per fallo di Patric su Bernardeschi. La Lazio aggancia così in classifica la Juventus a quota 19 punti.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la Juventus avrebbe forse meritato di raggiungere il pari a cominciare dal possesso palla favorevole con il 55%, supportato in fase di palleggio dal numero superiore di palle recuperate, 34 a 19 delle quali 9 del solo Chiellini, senza però dimenticare quello delle perse, 45 a 27 con 8 per Lulic. In fase offensiva gli uomini di Allegri hanno collezionato più conclusioni rispetto a quelli di Inzaghi, 12 a 8 totali di cui 9 a 7 nello specchio con 3 per Immobile, ed occasioni da rete, 11 a 8, 3 ciascuno per Immobile e Khedira, oltre ai due legni di Higuain e Dybala. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, la Lazio si è rivelata più fallosa visto il 14 ad 8 nei falli subiti, 4 commessi da Lulic, e l'arbitro Mazzoleni della sezione di Bergamo ha estratto 3 volte il cartellino giallo ammonendo rispettivamente Buffon e Sturaro da un lato, Patric dall'altro.

DICHIARAZIONI

Al termine dell'incontro il match winner Ciro Immobile ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport spiegando tutta la sua gioia per i 3 punti conquistati: "Il rigore nel recupero? La tensione era a 1000 per l'attesa della decisione dell'arbitro poi Thomas (Strakosha ndr) ha fatto tutto da solo. Non è stato facile, se la Juventus vince sempre in casa su questo campo c'è un motivo... Quello che stiamo facendo con questo gruppo è una roba eccezionale quindi bisogna fare un plauso alla squadra ed al mister."

