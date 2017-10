Video / Lecce Akragas (0-0): gli highlights della partita (Serie C 9^ giornata)

Video Lecce Akragas (LaPresse)

Dopo cinque vittorie consecutive nel girone C del campionato di Serie C, si ferma la corsa del Lecce contro un Akragas che non finisce mai di stupire per grinta e determinazione, nonostante una situazione societaria sempre difficile. Gli agrigentini hanno giocato senza paura il match allo stadio Via del Mare, provando per due volte con Parigi a portarsi in vantaggio, mentre il Lecce ha cercato la via della rete principalmente con Pacilli e Lepore, con due conclusioni ciascuno che non hanno impensierito il portiere avversario Vono.

IL SECONDO TEMPO

I ritmi si alzano nel secondo tempo, con l’Akragas che sfiora l’eurogol da quaranta metri con Mileto, ma la migliore occasione da gol al 25’ è per Mancosu, col palo che nega il gol al giocatore del Lecce. Nel finale tentativi da una parte e dall’altra, il più pericoloso è Costa Ferreira che costringe al grande intervento Vono. 6’ di recupero e al 4’ Vicente si fa espellere, ma anche in dieci nelle ultimissime battute l’Akragas non rischia e porta a casa un punto prezioso.

