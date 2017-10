Video/ Reggina Andria (2-0): highlights e i gol della partita (Serie C 9^ giornata)

Video Reggina Andria (LaPresse)

Il risultato finale del match andato in scena al “Granillo” di Reggio Calabria non sembrerebbe ammettere repliche ma il 2-0 inflitto dalla Reggina ai danni della Fidelis Andria non fotografa appieno 90 minuti nel corso dei quali i padroni di casa hanno sì vinto con cinismo ma durante i quali i pugliesi possono letteralmente mangiarsi le mani. Infatti, la squadra di Valeriano Loseto ha costruito almeno sette palle gol nitide, di cui tre colossali, ma non è riuscita a capitalizzarne nemmeno una, e non solo per merito del numero uno di casa Cucchietti. I clamorosi errori sotto porta hanno così portato alla doppia beffa, materializzatasi alle fine delle due frazioni di gioco: nella prima, proprio dopo un gol sbagliato dagli ospiti, è Bianchimano a siglare il punto del vantaggio prima del riposo e lo stesso copione si è ripetuto nella ripresa, con Di Filippo che punisce una Fidelis nuovamente sciupona e rimasta in dieci per l’inopinata espulsione di Croce. Ad ogni modo, pur se con un pizzico di fortuna, l’undici di Maurizi non ruba nulla e torna a correre dopo le ultime scialbe prestazioni.

LE DICHIARAZIONI

Intervistato nel post-gara di Reggina-Fidelis Andria, Agenore Maurizi ha provato a fornire una lettura del match che ha visto i suoi trionfare per 2-0 nonostante qualche patema e le tante chance fallite dai pugliesi: “Ci tengo a ringraziare prima di tutto i giornalisti” ha esordito il tecnico amaranto, “dato che nonostante un periodo difficile hanno dato serenità all’ambiente”. A detta dell’allenatore reggino, i suoi ragazzi stanno dando tantissimo nonostante le ultime difficoltà e i tanti infortuni: “Oggi però si è visto come i rientri di Bianchimano e di Tulissi siano stati fondamentali, dato che sono quei giocatori che hanno le qualità tecniche capaci di far salire e rifiatare la squadra”. Per quanto riguarda invece Valeriano Loseto, la sua disamina parte dalla rete subita nel primo tempo in quello che, a suo dire, “era il nostro miglior momento”: l’allenatore della Fidelis ammette che non si è trattato certo della migliore prestazione dei suoi, ma “c’è stata anche sfortuna e mi tocca commentare per l’ennesima volta la scarsa lucidità sotto porta”. Loseto insomma vede il classico bicchiere mezzo vuoto dato che ammette di essere stati“poco cinici e quindi capisco anche le contestazioni, visto lo zero che persiste nella casella delle vittorie”.

