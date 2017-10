Video/ Roma Napoli (0-1): gli highlights della partita (Serie A, 8^ giornata)

Video Roma Napoli (LaPresse)

Il Napoli espugna l'Olimpico grazie ad una rete di Lorenzo Insigne. La compagine di Sarri approfitta della sconfitta della Juventus e consolida il primato. Andiamo ora a spulciare nelle statistiche e i numeri del match. Il possesso palla è stato appannaggio del Napoli, 52% contro il 48% della Roma. Cinque le parate di Alisson contro le tre di Reina, una decisiva su Fazio. Il Napoli ha tirato in porta otto volte contro le quattro della Roma. Tante le palle perse invece dai padroni di casa, 44, contro le 39 del Napoli. Vediamo ora le statistiche individuali. Insigne e Mertens hanno effettuato tre tiri in porta a testa. Mentre Mertens ha creato 4 occasioni da rete contro le due di Dzeko. Albiol e De Rossi hanno recuperato sei palloni a testa mentre Dzeko ha perso ben 9 palloni. L'attaccante bosniaco, insieme a Jorginho, è stato il più falloso con tre interventi.

LE DICHIARAZIONI

Il Napoli ha vinto contro la Roma grazie ad una rete di Insigne che ha consolidato il primato della compagine partenopea. Eusebio Di Francesco, attraverso Premium Sport, ha detto la sua sulla gara, le dichiarazioni sono state riprese da tuttomercatoweb: "Il Napoli ha fatto meglio nel primo tempo, mentre nella ripresa siamo cresciuti. Ho cambiato qualcosa all’intervallo e questo ha permesso alla squadra di essere più aggressiva. Peccato per le occasioni create nel secondo tempo. Credo sia stata una gara equilibrata, loro hanno fatto gol su una nostra ingenuità. Ci abbiamo messo troppo probabilmente a rientrare in partita dopo il gol. Avremmo probabilmente voluto fare un avvio differente, ma le gare si possono ribaltare anche nel finale. Abbiamo anche tante assenze e questo ci ha un pochino penalizzato. Sono comunque contento per quello che ha messo la squadra in campo, nella ripresa abbiamo concesso poco al Napoli. Sull’occasione di Mertens Manolas ha avuto un problema muscolare, speriamo non sia niente di grave. Ci sono tanti infortuni anche nelle nazionali, peccato ma penso che sia stata anche una casualità. Obiettivo quarto posto? Credo sia una visione negativa in questo momento. Possiamo solo crescere, abbiamo affrontato una squadra che solitamente ha distrutto le avversarie. Oggi non è successo". Queste invece le parole del match winner, Lorenzo Insigne, rilasciate a Sky Sport: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, nella ripresa la Roma ci ha fatto abbassare un po’ ma è normale, è una grande squadra. Stiamo facendo bene, ma la strada è ancora lunga. Dobbiamo continuare così. Noi stiamo pensando a noi stessi, ci siamo sempre parlati tra di noi di voler fare un grande anno, uniti. La Juventus ha perso questi punti e noi siamo stati bravi ad approfittarne, ma hanno grande campioni e possono risalire. Dobbiamo andare avanti così. Anche l’anno scorso abbiamo fatto un grande campionato, quest’anno stiamo cercando di mettere a posto gli errori dell’anno scorso. Dobbiamo continuare così e arrivare alla vittoria".

