Video/ Siracusa Catania (0-1): highlights e i gol della partita (Serie C 9^ giornata)

Video Siracusa Catania (LaPresse)

Il Catania vince 0-1 a Siracusa grazie al gol di Mazzarani nel secondo tempo. Nel finale di gara i rosso-azzurri sbagliano anche un rigore con Lodi. Poco importa però perché arriva comunque la quinta vittoria consecutiva assieme a tre punti preziosi. In classifica gli etnei piombano al primo posto solitario con 22 punti. Siracusa che invece scivola al settimo posto con 14 punti. Altro derby per il Catania nel prossimo turno: al Massimino arriverà la Sicula Leonzio. Il Siracusa giocherà invece a Caserta.

SINTESI PRIMO TEMPO

Siracusa in campo con il 4-2-3-1. Tomei tra i pali, in difesa Parisi, Turati, Daffara e Liotti. In mediana spazio a Palermo e Spinelli mentre in zona offensiva troviamo Mancino, Catania e Magnani in supporto di Scardina. Cristiano Lucarelli schiera gli etnei con il 3-5-2. In porta Pisseri, difeso da Aya, Tedeschi e Bogdan. A centrocampo da destra verso sinistra Semenzato, Biagianti, Lodi, Mazzarani e Marchese. In attacco ci sono Ripa e Russotto. Siracusa che prova subito a colpire in contropiede, ma gli etnei coprono gli spazi. Marchese chiude su Catania. Russotto ci prova dalla distanza. La palla esce ampiamente fuori. All'undicesimo minuto i padroni di casa sfiorano il gol. Gran colpo di testa di Catania in corsa ma il 10 del Siracusa non riesce a tenerla bassa. La palla termina alta di qualche metro. Qualche istante dopo ci prova Spinelli dalla distanza. Tentativo apprezzabile ma impreciso. Molto ordinato in fase di possesso il Catania. I locali pressano molto alto ma gli etnei riescono a mantenere il possesso. Primo angolo per il Siracusa al 20esimo. Il cross che nasce dalla bandierina attraversa tutta l'area senza trovare nessuno pronto alla deviazione. Fallo in attacco di Scardina ai danni di Pisseri, riparte il Catania. Poco dopo ci prova Mazzarani da fuori area, palla a lato. Il Catania prova a spingere sulla fascia destra con Mazzarani e Russotto ma non riesce a trovare sbocchi in avanti. Russotto allora va al tiro dalla lunga distanza; palla in curva. Ripa nel frattempo prende posizione in area ma è bravo Tomei in uscita. Sinistro di Mancino dalla distanza, blocca Pisseri.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione effettuata dai due tecnici durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Catania ci prova subito con il sinistro, blocca facilmente Pisseri. Al 50esimo viene annullata una rete al Catania. Fallo di Mazzarani ai danni di un difensore, dopo di che l'ex Modena aveva scagliato in rete un bellissimo destro. Subito dopo prova a coordinarsi Scardina in acrobazia, palla a lato. Gli ospiti sfiorano il gol con Ripa. Grande azione del Catania, che culmina con un traversone di Mazzarani per il compagno, il cui colpo di testa termina alto. Poco dopo Pisseri sforna una spettacolare parata sul tentativo dell'esterno aretuseo, Scardina. Bravissimo anche Semenzato a liberare immediatamente. Al 61esimo si sblocca il risultato. Lodi recupera palla, allarga per Russotto che trova in area Mazzarani. L'ex Modena controlla, si gira ed insacca. Catania in vantaggio. Cambio tra le fila rosso-azzurre: dentro Di Grazia, fuori Ripa. Poco dopo tra le fila ospiti entra anche Esposito al posto di Semenzato. Al 67esimo il Siracusa ha una gigante chance per pareggiare. Parisi si presenta a tu per tu con Pisseri ma calcia a lato. Dopo un minuto di sospensione causa lancio di oggetti in campo, il match prosegue regolarmente. Doppia sostituzione per i padroni di casa. Entrano Sandomenico e Grillo, fuori Liotti e Mancino. Lucarelli risponde effettuando pure lui un doppio cambio. Entrano Caccetta e Djordjevic al posto di Biagianti e Marchese. L'occasione giusta per il raddoppio il Catania la trova al 77esimo. Mazzarani viene steso in area da Turati: calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Lodi che sbaglia centrando il palo. Cambio del Siracusa: dentro Bernardo, fuori Parisi. Per il Catania Blondett prende il posto di Mazzarani. Nel finale gli aretusei si fiondano in avanti ma non riescono a trovare il pari. Vincono gli etnei.

