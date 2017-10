Classifica Serie A/ Risultati 8^ giornata: Inter seconda all’inseguimento del Napoli

Classifica Serie A: Mauro Icardi protagonista ieri - LaPresse

La super ottava giornata di Serie A ci ha consegnato risultati attesissimi che hanno permesso di dare alla classifica un nuovo volto. Ridono Napoli, Inter e Lazio, rimandate Roma, Milan e Juventus: impressionante la marcia dei partenopei di Maurizio Sarri, ancora a punteggio pieno con otto vittorie in altrettante partite giocate, che rendono naturalmente il Napoli la prima favorita per lo scudetto e con un margine di vantaggio che inizia a dilatarsi. L’unica squadra che regge il ritmo degli azzurri è l’Inter di Luciano Spalletti, che ha esattamente il doppio dei punti dell’anno scorso, dato che da solo certifica la crescita dei nerazzurri, ovviamente questa mattina particolarmente felici per la vittoria di ieri sera nel derby, trascinati dalla tripletta di Mauro Icardi. Il colpaccio più significativo è però forse quello della Lazio di Simone Inzaghi, che in pochi si attendevano vittoriosa nello Stadium della Juventus: anche qui brilla la stella di un bomber, il capocannoniere Ciro Immobile.

SERIE A: CHI SALE E CHI SCENDE

Di conseguenza, la battuta d’arresto più grave è proprio quella della Juventus di Massimiliano Allegri, che adesso si ritrova cinque punti sotto il Napoli e anche dietro l’Inter e con qualche problema di troppo in difesa evidenziato dai quattro gol subiti nelle due partite a cavallo della sosta, che hanno imposto una secca frenata dopo le prime sei vittorie consecutive. La Roma ha retto bene il confronto con la squadra attualmente più forte del campionato, anche se Eusebio Di Francesco dovrà interrogarsi sulla seconda sconfitta casalinga in altrettanti scontri diretti, dopo quella di fine agosto contro l’Inter. Infine il Milan: la quarta sconfitta in otto giornate pesa molto su Vincenzo Montella, ma la prestazione fornita almeno nel secondo tempo può essere una base di partenza.

IL RESTO DEL CAMPIONATO

Complimenti doverosi a Sampdoria e Bologna, che sono appaiate a quota 14 punti e dunque sono al sesto posto pari merito - con la Samp che addirittura potrebbe sognare il sorpasso alla Roma a seconda di come finirà il loro scontro (ma il recupero sarà non prima di dicembre). Due squadre che si candidano ad essere le rivelazioni del campionato, considerando pure che dovrebbe bastare il settimo posto per accedere alla prossima Europa League. In coda invece è fondamentale la vittoria del Genoa a Cagliari, primo successo stagionale del Grifone, anche se per avere un quadro definitivo della situazione bisogna attendere il Monday Night Verona-Benevento, che per queste due squadre potrebbe essere ancora più importante delle tre super sfide di alta classifica.

RISULTATI SERIE A , 8^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Juventus-Lazio 1-2 - 23' D. Costa (J), 47' e 54' rig. Immobile (L)

RISULTATO FINALE Roma-Napoli 0-1 - 20' Insigne (N)

RISULTATO FINALE Fiorentina-Udinese 2-1 - 28' Thereau (F), 57' Thereau (F), 67' Samir (U)

RISULTATO FINALE Bologna-Spal 2-1 - 30' A. Poli (B), 50' aut. Salamon, 88' Antenucci (S)

RISULTATO FINALE Cagliari-Genoa 2-3 - 8' Galabinov (G), 35' Taarabt (G), 48' Pavoletti (C), 75' Rigoni (G), 78' rig. Joao Pedro (C)

RISULTATO FINALE Crotone-Torino 2-2 - 25' Rohden (C), 53' Iago Falque (T), 64' Martella (C), 90+3' De Silvestri (T)

RISULTATO FINALE Sampdoria-Atalanta 3-1 - 21' Cristante (A), 56' D. Zapata (S), 59' Caprari (S), 68' Linetty (S)

RISULTATO FINALE Sassuolo-Chievo 0-0

RISULTATO FINALE Inter-Milan 3-2 - 28' Icardi (I), 56' Suso (M), 63' Icardi (I), 81' Bonaventura (M), 90' rig. Icardi (I)

Lunedì 16 ottobre

ore 20:45 Verona-Benevento

CLASSIFICA SERIE A 2017-2018

Napoli 24

Inter 22

Juventus, Lazio 19

Roma* 15

Sampdoria*, Bologna 14

Torino 13

Milan, Chievo 12

Fiorentina 10

Atalanta 9

Udinese, Cagliari, Crotone 6

Spal, Sassuolo, Genoa 5

Verona* 3

Benevento* 0

* una partita in meno

