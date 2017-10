Entella-Empoli/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Virtus Entella-Empoli (LAPRESSE)

Virtus Entella-Empoli sarà diretta dall’arbitro Antonio Giua, ventinovenne della sezione di Pisa: con lui i guardalinee Villa e C.Rossi e il quarto uomo Miele. Lunedì 16 ottobre 2017 si completa la nona giornata del campionato di Serie B: allo stadio Comunale di Chiavari Virtus Entella ed Empoli si affrontano dalle ore 20:30. In classifica i liguri hanno 12 punti, i toscani invece 14; nel prossimo turno le due squadre saranno impegnate sabato 21 ottobre alle ore 15:00, entrambe in trasferta: la Virtus Entella sarà ospite del Parma al Tardini, mentre l’Empoli farà visita al Venezia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Virtus Entella-Empoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 2 HD, il numero 252: telecronaca dalle ore 20:30. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 408876.

LA SITUAZIONE

Dopo aver raccolto 1 punto nelle prime tre giornate di campionato, la Virtus Entella ha scalato posizioni grazie ad una serie di 5 risultati utili consecutivi, che i liguri puntano ad allungare nel monday night odierno. Dal 16 settembre la squadra allenata da Gianpaolo Castorina ha ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi, inoltre da 3 giornate non subisce gol. Settimana scorsa i biancoazzurri si sono sbarazzati del Brescia vincendo per 3-0: Giuseppe De Luca ha sbloccato il match al 29’ sfruttando un bel cross di Eramo, nella ripresa sono poi arrivati i centri di Davide Brivio (68’) ed Andrea La Mantia (88’) a mettere al sicuro i tre punti. Entella che quindi può cominciare a fare un pensierino alla zona playoff, complice una classifica davvero ristretta che prima di questa giornata vedeva addirittura tutte le 22 squadre raccolte in 7 lunghezze. Strada facendo la Virtus ha aggiustato il suo ruolino casalingo: dopo il debutto choc contro il Perugia (sconfitta 1-5) sono arrivati il 3-1 ai danni dello Spezia, poi lo 0-0 con il Carpi e il 3-0 di cui sopra alle Rondinelle. L’Empoli invece è ripartito nell’ultimo turno battendo 3-1 il Foggia: il solito Francesco Caputo ha aperto le danze al 59’, dopo un primo tempo a reti bianche, e raddoppiato poco dopo (66’) firmando la doppietta personale -già la terza in questo campionato- e il suo ottavo centro nel torneo, che lo ha portato in testa alla classifica marcatori; al 73’ è arrivato anche il tris ad opera di Alfredo Donnarumma (quarto sigillo stagionale per lui), mentre nel finale Mazzeo ha accorciato le distanze per i pugliesi (82’). La squadra allenata da Vincenzo Vivarini ha così riscattato i due ko precedenti contro Cittadella (0-1) ed Avellino (3-2), che ne avevano rallentato la corsa; come detto però l’equilibrio la sta facendo da padrone in questa Serie B, ed anche per questo all’Empoli è bastato tornare a vincere per riguadagnare le primissime posizioni. Dalle 4 trasferte sin qui affrontate gli azzurri hanno cavato 5 punti: 1 vittoria (1-2 a Parma), 2 pari (1-1 a Terni, 3-3 a Palermo), 1 ko (3-2 ad Avellino).

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA EMPOLI

Out per infortunio il giovane centrocampista ceco Havlena, mentre gli attaccanti Luppi e Diaw non sono al meglio dopo i rispettivi acciacchi e rimangono in dubbio. Per i liguri si profila un 4-3-1-2 con Iacobucci in porta, Benedetti e Pellizzer a protezione dell’area, Belli e Brivio terzini. A centrocampo Eramo, Troiano e Palermo, mentre Nizzetto dovrebbe agire tra le linee a supporto delle punte, La Mantia e De Luca. Nell’Empoli ancora squalificato il centrocampista bosniaco Krunic, che sconta la seconda ed ultima giornata di sospensione. Probabile un 3-5-2 con Provedel tra i pali e difesa composta da Luperto, Romagnoli e Simic. Sulla fascia destra Untersee, a sinistra capitan Pasqual e per vie centrali Zajc, Castagnetti e Lollo. Davanti Donnarumma e Caputo, quest’ultimo grande ex della partita avendo trascorso le ultime due stagioni alla Virtus Entella, per un totale di 82 presenze e 35 gol.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per il monday night della nona giornata di Serie B i bookmakers favoriscono la squadra in trasferta. Sul portale snai.it troviamo a quota 3,15 il segno 1 per la vittoria della Virtus Entella, a 3,05 il segno X per il pareggio e a 2,40 il 2 per il colpo esterno dell’Empoli. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,83), Over (1,97), Gol (1,63) e NoGol (2,15).

© Riproduzione Riservata.