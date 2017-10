Piacenza Viterbese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Piacenza Viterbese (LaPresse - immagine di repertorio)

Piacenza Viterbese, diretta dall’arbitro Matteo Proietti questa sera lunedì 16 ottobre alle ore 20.45, si giocherà come posticipo per la nona giornata d'andata nel girone A del campionato di Serie C. Un match di altra classifiche tra due formazioni che stanno facendo molto bene ma che purtroppo nell’ultimo turno hanno dovuto fare i conti con un passaggio a vuoto: la Viterbese abbastanza clamorosamente è stata battuta in casa per 1-0 dal Monza mentre il Piacenza è letteralmente crollato sul campo del Pontedera con un netto 3-0 cogliendo così i primi tre punti del proprio campionato. In classifica il Piacenza occupa il sesto posto della graduatoria con 13 punti messi da parte (4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte) con un bilancio di 9 gol fatti ed altrettanti subiti. La Viterbese occupa invece il quarto posto della classifica generale con 15 punti all’attivo frutto di 5 vittorie, nessun pareggio e 3 sconfitte per un bilancio di 17 gol fatti ma ben 11 incassati.

Da sottolineare che in casa il Piacenza si è comportata bene mettendo in fila tre vittorie dopo l’iniziale sconfitta subita per mano del Cuneo. La Viterbese dal proprio canto è una formazione che è da prendere con le pinze nei match esterni avendo conquistato 2 vittorie ed incassato 1 sconfitta. Per quanto concerne i precedenti, essi sono complessivamente 4 contro un bilancio che pende dalla parte dei laziali che hanno vinto 2 volte a fronte di un pareggio e di una vittoria da parte del Piacenza. L’ultima gara al Garilli si è giocata nel mese di settembre 2016 con pareggio a reti a bianche.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Piacenza Viterbese sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, essendo il posticipo del lunedì, dunque sarà visibile anche in diretta streaming video sul sito www.raiplay.it; inoltre, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà anche un’altra possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA VITERBESE

Passando alle probabili formazioni, il Piacenza dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un modulo basato sul 3-5-2 con Fumagalli tra i pali mentre nel terzetto di difensori dovremmo trovare Bertoncini come centrale i destra, Silva nel mezzo e Pegreffi sul centrosinistra. A centrocampo c’è da valutare la situazione di Pederzoli il cui posto potrebbe essere preso da Nobile. Come interni di centrocampo Della Latta sulla sinistra e Morosini sull’altro fronte. Sulla corsia di destra spazio a De Cecco mentre sull’out mancino è in corso un ballottaggio tra Masciangelo e Mora. In avanti si dovrebbe andare ad una soluzione con Romero quale punto di riferimento centrale mentre Scaccabarozzi ad agire alle sue spalle.

La Viterbese dovrebbe rispondere con l’ormai consolidato 4-2-3-1 con Iannarilli tra i pali ed una linea difensiva a quattro con Sini e Atanasov quale coppia centrale, per il ruolo di terzino destro c’è un ballottaggio tra l’albanese Kabashi e Mendez mentre sul fronte di sinistra non ci dovrebbero essere dubbi sull’utilizzo di Pacciardi. Davanti alla difesa Musacci e Cenciarelli con una batteri di trequartisti in cui ci dovrebbero essere Peverelli, Di Paolantonio nel mezzo e Tortori sulla sinistra anche non sono da escludere gli schieramenti dal primo minuto dei vari Baldassin e Vandeputte. In avanti punta centrale ancora il brasiliano Jefferson.

PRONOSTICO E QUOTE

Per la maggior parte delle agenzie di scommesse ed in particolare Eurobet, in questo incontro parte con i favori dei pronostici il Piacenza la cui vittoria darebbe diritto ad una quota di 2,15 contro il 3,15 previsto per il risultato di parità ed il 3,35 nel caso in cui la Viterbese dovesse fare il colpo in trasferta. Invece è equilibrio totale tra l’Under 2,5 e l’Over 2,5 con le quote perfettamente a 1,85.

© Riproduzione Riservata.