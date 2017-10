Portiere muore in campo in diretta tv/ Video, Choirul Huda: scontro letale con un compagno di squadra

Choirul Huda, portiere del Persela morto in campo (Youtube)

Tragedia in un campo di calcio in Indonesia, dove il portiere del Persela, Choirul Huda, è morto dopo un violento scontro avuto con un compagno di squadra e ripreso in diretta tv. Si stava giocando Persela - Semen Padang, match della Super League di Indonesia ospitato nello stadio Surajaya a Sidorejo, Lamongan, a Est di Giava, quando Huda è stato protagonista di un brutto incidente che gli è costato la vita. Secondo quanto raccontato dal Mirror, il portiere 38enne era uscito per raccogliere la palla alla fine del primo tempo e proprio in quegli attimi si è registrata la collisione mortale. Dal video che ora sta facendo il giro del mondo, si nota che il portiere esce dalla sua area per contendersi la palla con altri due giocatori. Il suo compagno di squadra indossa la maglia azzurra, mentre il rivale quella rossa. Lo scontro sarebbe avvenuto proprio con il primo e dalle immagini si comprende come ad essere colpita sia stata la testa di Huda. In un primo momento il portiere è rimasto apparentemente vigile, in ginocchio, tenendosi la mascella con una mano, poi però sarebbe crollato sul campo privo di sensi, tanto da richiedere l’intervento dei soccorritori.

L’ADDIO DEL CLUB: “VERA LEGGENDA”

Choirul Huda è stato dichiarato morto a circa un’ora dall’incidente in campo avvenuto in diretta tv, dopo essere stato trasportato d’urgenza all'ospedale Soegiri Lamongan. In seguito allo scontro ed in attesa di conoscere quali fossero le condizioni di salute del portiere, la partita è proseguita, concludendosi con la vittoria del Persela per 2-0. A perdere però, è stato proprio il 38enne a causa del forte trauma al cranio ed al collo in seguito alla collisione con il compagno di squadra Rodrigues. A confermare la notizia del decesso, al termine della partita, è stato anche l’allenatore del Persela, Aji Santoso.

Lo stesso ha riferito che dopo il match tutta la squadra si è recata in ospedale ma qui è stata annunciata la morte del portiere. "La perdita di Choirul Huda ha colti tutti noi molto duramente”, ha aggiunto. A spiegare la causa del decesso è stato il dottor Zaki Mubarok, che a Goal.com ha commentato: "E' deceduto a causa della forte collisione alla testa e dietro il collo". La carriera di Hula si era compiuta interamente nella squadra del Persela, per la quale giocava dal 1999 confermandosi una vera e propria leggenda, come sostenuto dal suo club che gli ha dedicato l’ultimo addio in un tweet.

