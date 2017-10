Probabili formazioni/ Manchester City Napoli: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League girone F)

Probabili formazioni Manchester City Napoli (Foto LaPresse)

Manchester City Napoli si gioca martedì 17 ottobre alle ore 20:45 ed è valida per la terza giornata nel girone F di Champions League 2017-2018. Sfida importante soprattutto per i partenopei, che vincendo andrebbero a raggiungere proprio i Citizens in testa alla classifica; girone equilibrato, per il Napoli lo spauracchio è rappresentato dallo Shakhtar Donetsk che, avendo vinto alla prima giornata contro la banda di Maurizio Sarri, potrebbe mettere in discussione il secondo posto nel girone. Tutto ancora aperto in ogni caso, e dunque una partita da vincere. Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo all'Etihad Stadium, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Manchester City Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Manchester City Napoli sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione del digitale terrestre a pagamento: appuntamento per tutti gli abbonati su Premium Sport (numero 370), canale che è disponibile anche in alta definizione. La sfida dell’Etihad sarà anche in chiaro per tutti su Canale 5.

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Reduce dal 7-2 contro lo Stoke City, Pep Guardiola non dovrebbe cambiare granchè rispetto a sabato pomeriggio: a oggi il suo Manchester City gioca con un 4-3-3. La notizia è che Sergio Aguero ha recuperato in tempi brevissimi, ma probabilmente sarà comunque in panchina per lasciare spazio a Gabriel Jesus, affiancato come sempre da Sterling e Leroy Sané, un tridente che al momento dà ampie garanzie all’allenatore spagnolo che dunque può permettersi il lusso di far partire il Kun da fuori, dandogli magari uno spazio nel secondo tempo anche per provare a rimetterlo in ritmo per le prossime partite (che non saranno poche). Questo porta David Silva e De Bruyne a giocare come mezzali di grande qualità, un sistema che ha permesso al Manchester City di essere velocissimo ma, grazie al sacrificio degli interni, di non perdere comunque in intensità e pressing. Fernandinho chiaramente sarà il perno davanti alla difesa, avendo ormai preso il posto di un Yaya Touré che resta utile per qualche spezzone nel secondo tempo; in difesa, perso Mendy per tutta la stagione, Danilo o Delph giocheranno sulla sinistra con Walker a destra, in mezzo coppia centrale formata da John Stones e Otamendi.

I DUBBI DI SARRI

Squadra che vince non si cambia, e da questo punto di vista Maurizio Sarri potrebbe presentare una formazione totalmente identica a quella che ha vinto a Roma, confermandosi a punteggio pieno dopo otto giornate di Serie A. Come sempre i dubbi riguardano il centrocampo, ma in questo senso l’allenatore del Napoli sembra averli fugati facendo uscire Jorginho a metà del secondo tempo, e dando spazio ad Amadou Diawara. Una sostituzione che somigliava molto alla volontà di dare respiro al suo regista italo-brasiliano in vista di martedì; Hamsik sarà ovviamente in campo, mentre sul centrodestra Allan resta favorito su Zielinski anche se da questo punto di vista potremmo aspettarci qualche novità. In difesa Raul Albiol (in grande forma) affianca Koulibaly con Hysaj a destra e Ghoulam che copre la corsia mancina; davanti naturalmente non si cambia - anche perchè le scelte sono limitate dall’infortunio di Milik - dunque spazio a Mertens come prima punta (il belga può davvero fare male alla difesa del Manchester City con le sue accelerazioni) mentre Callejon agirà sulla destra e Lorenzo Insigne, matchwinner sabato sera all’Olimpico, è il titolare dall’altro lato del campo. Dalla panchina Rog e Ounas, oltre al già citato Zielinski, scalpitano per avere spazio nel secondo tempo e potrebbero avere una possibilità di essere in campo.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): 31 Ederson; 2 Walker, 5 Stones, 30 Otamendi, 18 Delph; 21 David Silva, 25 Fernandinho, 17 De Bruyne; 7 Sterling, 33 Gabriel Jesus, 19 L. Sané

A disposizione: 1 Claudio Bravo, 3 Danilo, 15 Mangala, 8 Gundogan, 42 Yaya Touré, 20 Bernardo Silva, 10 Aguero

Allenatore: Josep Guardiola

Squalificati: -

Indisponibili: Kompany, B. Mendy

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Milik

