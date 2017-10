Verona Benevento/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Verona Benevento - LaPresse

Verona-Benevento sarà diretta dall’arbitro Di Bello e sarà l’ultimo posticipo dell’ottava giornata di Serie A, in programma questa sera lunedì 16 ottobre alle ore 20.45. Una partita molto delicata quella che andrà in scena allo stadio Marcantonio Bentegodi e basta dare uno sguardo alla classifica per capire il perché: l’Hellas Verona ha appena 3 punti, il Benevento addirittura è ancora fermo al palo avendo perso le prime sette partite della sua storia nel massimo campionato, al quale partecipa per la prima volta. Di conseguenza, anche se siamo solamente a metà ottobre, possiamo parlare di scontro salvezza in cui la posta in palio sarà già molto pesante, anche per la panchina dei due allenatori.

Il Verona di Fabio Pecchia finora ha mosso la classifica con tre pareggi: due 0-0 contro Crotone e Sampdoria e il 2-2 strappato in extremis sul campo del Torino in una partita che fino a pochi minuti dalla fine vedeva i granata avanti di due gol. La reazione ci ha detto che l’Hellas è ancora viva, ma è chiaro che oggi bisogna vincere per dare una svolta a un campionato pessimo, nel quale i gialloblù vantano il secondo peggior attacco e la seconda peggior difesa. In entrambi i casi, è proprio il Benevento di Marco Baroni l’unica squadra ad avere fatto peggio degli scaligeri: per i campani le difficoltà erano più prevedibili e va riconosciuto che in alcune partite il Benevento avrebbe meritato di più, tuttavia non avere raccolto ancora nemmeno un punto è grave e di conseguenza fin da oggi bisogna iniziare a muovere la classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Verona-Benevento sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva Sky sui canali Sky Supercalcio HD (il numero 206) e Sky Calcio 1 HD (251): telecronaca dalle ore 20.45. Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. La partita invece non sarà visibile su Mediaset Premium, che non detiene i diritti per queste due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BENEVENTO

Modulo 4-3-3 sia per Pecchia sia per Baroni: queste le indicazioni che arrivano circa le probabili formazioni di Verona Benevento. I padroni di casa puntano molto sul tridente che dovrebbe vedere Pazzini titolare con ai suoi fianchi gli esterni Cerci e Kean, oppure Verde. A centrocampo Fossati appare favorito su Buchel come regista, ai suoi fianchi le mezzali Romulo e Bessa, curiosamente entrambi italo-brasiliani. Quanto alla difesa, davanti al portiere Nicolas troveremo la coppia centrale Heurtaux-Caracciolo, mentre i terzini saranno Caceres a destra e Fares a sinistra. Per il Benevento invece il tridente dovrebbe essere composto da Iemmello come punta centrale, con gli esterni D’Alessandro e Lombardi. A centrocampo Cataldi regista, affiancato dalle mezzali Viola e Memushaj. In difesa invece Costa e Djimsiti comporranno la coppia centrale davanti al portiere Belec, con Venuti terzino destro e Letizia a sinistra.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le principali agenzie di scommesse favoriscono il Verona, in virtù sia dei tre punti in più in classifica sia del fattore campo. Quindi l’agenzia Snai propone a quota 1,90 il segno 1 per l’affermazione casalinga dell’Hellas. Il segno 2 per la vittoria esterna del Benevento vale invece 4,00, mentre il segno X per l’eventuale pareggio moltiplica per 3,45 la posta in gioco. Dando un rapidissimo sguardo anche ad altri tipi di scommesse, ecco le principali: Under 1,85, Over 1,87, Gol 1,70 e NoGol 2,00.

