Video/ Avellino Salernitana (2-3): highlights e i gol della partita (Serie B 9^ giornata)

Video Avellino Salernitana (LaPresse)

Bellissimo derby al Partenio-Lombardi con un finale al cardiopalma. La squadra di casa, avanti di due reti, subisce l'incredibile rimonta al 96' con Minala che manda in paradiso la Salernitana. Partita ricca di emozioni con i padroni di casa che nella seconda frazione sono spariti dal campo. Passiamo ora alle statistiche del match. La Salernitana ha completato 324 passaggi contro i 211 dell'Avellino. La Salernitana ha giocato molto sulle fasce effettuando 18 cross contro i 15 dell'Avellino. Avellino che ci ha provato di più, 15 tiri, contro i 12 della Salernitana. Passiamo ora alle statistiche personali. Rizzato ha messo in mezzo 5 cross contro i 6 di Sprocati che ha segnato e regalato l'assist a Minala. Per quanto riguarda gli assist Di Tacchio, Rosina e Rodriguez hanno servito un pallone vincente a testa.

LE DICHIARAZIONI

La Salernitana espugna il Partenio-Lombardi ribaltando il match dopo essere stato sotto di due reti. Minala al 96' fa esplodere di gioia tutti i suoi tifosi in un derby che rimarrà nella storia. Passiamo ora alle dichiarazioni dei protagonisti. Al termine della gara il tecnico granata Alberto Bollini ha così commentato il match ai microfoni di Telecolore, le dichiarazioni sono riportate da tuttosalernitana: "Vincerla così è la vittoria più bella. Suggella la forza del gruppo, questo campionato è molto equilibrato, siamo riusciti a rimontare ben 5 volte quest'anno. La squadra ci ha abituato ad avere carattere e a sapersi riassettare dopo lo svantaggio. E' la vittoria del gruppo, sono 3 punti che ci fanno rifiatare. Nel primo tempo dovevamo avere un equilibrio difensivo sui piazzati, e dovevamo chiudere e ripartire sugli esterni, lo abbiamo fatti a sprazzi. Anche sul piano del palleggio possiamo fare meglio. Abbiamo preso due gol episodici. Sul primo gol siamo stati disorganizzati, sul secondo gol c'è stata una evidente deviazione. Dopo la squadra si è distesa bene, Sprocati ha cambiato passo e Rosina è entrato bene. Certe chiacchiere non fanno bene all'ambiente, sono felice di aver regalato questo successo ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto". Tantissima l'amarezza di mister Walter Novellino per aver buttato via la partita. Queste le dichiarazioni raccolte da avellino-calcio.it: "La sconfitta è colpa mia e me ne prendo tutte le responsabilità. Dobbiamo sicuramente rivedere qualcosa sul punto di vista mentale e psicologico. Il 2-1 a cambiato la partita. Noi dobbiamo reagire perchè lo possiamo fare. I ragazzi hanno sentito molta tensione. Loro sono stati agevolati dalla nostra attenzione enorme. Mi dispiace molto, perchè abbiamo portato molta gente oggi. Chiedo scusa. I ragazzi, però, devono essere lasciati in pace. Domani è un altro giorno e si lavora. Questa è una batosta brutta ma dobbiamo reagire e ne dobbiamo prendere forza. Abbiamo preso gol da episodi assurdi. Stiamo lavorando per questo. Ma continuiamo o a subirne e la cosa non la capisco".

