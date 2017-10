Video/ Bologna Spal (2-1): highlights e i gol della partita (Serie A 8^ giornata)

Video Bologna Spal (LaPresse)

Il Bologna batte la Spal nel derby emiliano e aggiunge tre punti pesanti alla propria classifica. Per la formazione ferrarese, un solo punto nelle ultime sei gare: una media punti che inizia a far tremare mister Semplici. I ragazzi di Donadoni, invece, conquistano il terzo successo di fila, confermando uno splendido momento di forma dopo un inizio di stagione non esaltante. I padroni di casa partono con il piede giusto, costringendo la Spal sulla difensiva. La prima giocata vincente arriva alla mezzora: Poli si inserisce sulla sponda di Palacio e con una spaccata perfetta insacca alle spalle di Gomis. Nella ripresa, il Bologna va sul due a zero con la complicità di Salamon: Donsah recupera una bella palla e il suo cross basso finisce in rete. Sembra tutto fatto per la vittoria rossoblu, ma all'ottatottesimo il numero sette della Spal, Antenucci, sfodera un destro a giro che gonfia la rete per il due a uno. Finale infuocato, al triplice fischio però fa festa il Bologna. Di seguito ecco il tabellino ufficiale del match tra Bologna Spal.

IL TABELLINO

Bologna-Spal 2-1

Bologna (4-3-2-1): Mirante; Mbaye (73' Torosidis), Helander, Gonzalez, Masina (58' De Maio); Donsah, Pulgar, Poli; Verdi, Palacio; Di Francesco. All. Donadoni

Spal (3-5-2): Gomis; Salamon, Vicari (70' Mattiello), Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora (57' Rizzo), Costa; Antenucci, Paloschi (56' Borriello). All. Semplici

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata

Reti: 30' Poli (B), 50' aut. Salamon (B), 88' Antenucci (S)

Ammoniti: Masina (B), Pulgar (B)

Espulsi: nessuno

