Video / Cagliari Genoa (2-3): highlights e i gol della partita (Serie A 8^ giornata)

Video Cagliari Genoa (LaPresse)

Il Cagliari perde contro il Genoa e ora è ufficialmente in caduta libera. Il grifone trova il suo primo successo stagionale e Ivan Juric si mette al riparo dal rischio esonero. E' stata una partita appassionante e ricca di colpi di scena. I liguri cominciano meglio, trovando l'uno a zero dopo nove minuti. Taarabt innesca Galabinov, che con un tiro angolato supera Cragno. I genoani premono e realizzano il raddoppio al trentacinquesimo, questa volta con Taarabt. L'ex Milan regala una magia agli spettatori e buca Cragno con una giocata perfetta. Siamo due a zero per il Genoa, ma il Cagliari non demorde. Nella ripresa ci pensa l'ex Pavoletti a riportare in partita i suoi. Cross dalla destra perfetto per il centravanti livornese, che torna in gol dopo un anno di asistenza. Il Genoa reagisce e inflgge un colpo pesante al Cagliari, con Rigoni che spinge in rete il pallone del tre a uno in mischia. Le emozioni non finiscono qui, perchè il direttore di gara assegna un rigore ai padroni di casa. Dal dischetto ci pensa Joao Pedro ad accorciare ancora. Ma il risultato non cambia più, vince il grifone.

IL TABELLINO

Cagliari Genoa 2–3

(primo tempo) 0–2

MARCATORI Galabinov (G) all’8’, Taarabt (G) al 35’ p.t.; Pavoletti al 3’ (C), Rigoni (G) al 30’, Joao Pedro (C) su rigore al 34’ s.t.

CAGLIARI (4-3-1-2) Cragno (dal 19’ s.t. Rafael); Van der Weil (dal 1’ s.t. Faragò), Romagna, Pisacane, Padoin; Ionita (dal 31’ s.t. Sau), Cigarini, Barella; Joao Pedro; Pavoletti, Farias. (Crosta, Andreolli, Capuano, Ceppitelli, Miangue, Deiola, Dessena, Giannetti). Allenatore Rastelli.

GENOA (3-5-2) Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Rigoni (dal 40’ s.t. Omeonga), Veloso, Bertolacci (dal 45’ s.t. Brlek), Laxalt; Taarabt (dal 30’ s.t. Ricci), Galabinov. (Lamanna, Gentiletti, Lapadula, Biraschi, Palladino, Migliore, Pandev, Lazovic, Pellegri). Allenatore Juric.

NOTE spett. paganti 5.934 paganti, incasso di 76.000 euro; abbonati 8.047, quota non comunicata. Angoli 7–8. Recuperi p.t. 1’, s.t. 4’.

AMMONITI Barella per gioco scorretto, Pavoletti per proteste.

