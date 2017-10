Video/ Crotone Torino (2-2): highlights e i gol della partita (Serie A 8^ giornata)

Video Crotone Torino (LaPresse)

Sfuma in extremis la vittoria interna (sarebbe stata la seconda in campionato) del Crotone in casa contro il Torino. Bella prova dei calabresi, si è accesa invece solo a tratti la squadra di Mihajlovic, con un potenziale sempre importante a livello offensivo nonostante l’assenza di Belotti, il che ha permesso ai granata di evitare almeno la sconfitta. Il Crotone aveva trovato il vantaggio al 25’ del primo tempo con una bella staffilata di Rohden, imparabile per Sirigu proteso all’angolino.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa partenza sprint del Toro che crea altre due grandi occasioni oltre al pari firmato da Iago Falque. Nel momento più difficile al 19’ il Crotone però ritrova il vantaggio, con Martella su assist di Simy. Bagarre finale col Toro che sembra ormai in ginocchio, ma al 2’ di recupero su cross da calcio d’angolo Ljajic trova l’assist vincente per De Silvestri, che evita una sconfitta pesante ai granata. Crotone beffato, forse il carattere dei calabresi avrebbe meritato un premio superiore, ma il Toro ha creato le occasioni che rendono giusto il pari

