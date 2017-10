Video/ Fiorentina Udinese (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 8^ giornata)

Video Fiorentina Udinese, Serie A 8^ giornata (Foto LaPresse)

La Fiorentina di Stefano Pioli vince e convince di fronte al pubblico amico del Franchi battendo l’Udinese di Delneri per 2-1 nella ottava giornata del Campionato di Serie A. A decidere la sfida per i gigliati è stato Cyril Thereau autore di una bellissima doppietta al 28’ e al 57’: il francese ha così chiuso un incontro che ha vissuto l’ultimo guizzo con la rete del bianconero Samir al 72’. Dando un occhio alle statistiche fissate al triplice fischio finale notiamo che anche nei numeri la Fiorentina si è dimostrata più attiva, concreta e corretta: suo il 56% del possesso palla oltre a 13 tiri di cui 6 verso lo specchio avversario. A questi dati aggiungiamo anche tre tiri fermati, 16 punizioni e 4 corner sempre per i toscani, mentre i friulani hanno raccolto 8 tiri di cui solo 2 a target, con 13 punizioni e ben 2 fuori gioco. A livello disciplinare va poi detto che la Fiorentina ha messo a bilancio 11 falli ma un solo cartellino giallo, mentre l’Udinese è stata autrice di 14 falli.

LE DICHIARAZIONI DEL POST MATCH

Al termine della sfida al Franchi è stato il tecnico dell’Udinese Luigi Delneri a prendere la parola ai microfoni di Sky per descrivere la prova dei friulani: “La sconfitta è figlia del primo tempo e figlia della sosta, abbiamo avuto tanti giocatori che sono andati via e l’abbiamo pagato. Abbiamo concesso il primo tempo, nella ripresa abbiamo cercato di rientrare in partita, ma la stanchezza poi è stata abbastanza evidente. Ci manca cattiveria, la serenità di riuscire a produrre un calcio importante. Abbiamo una sorta di impasse psicologica”. Di tutto altro tono chiaramente le parole di Stefano Pioli, che sempre ai microfoni di Sky ha invece detto: “Serviva questa vittoria dopo una prestazione come quella del Chievo, che è stata una delle peggiori. La vittoria è arrivata dopo un gran primo tempo, penso che una vittoria così possa solo farci bene. Col Chievo avevamo giocato senza intensità ed è una cosa che non possiamo fare. Non conta il singolo, conta la prova di squadra. Oggi siamo stati squadra, abbiamo avuto grande intensità, dobbiamo andare avanti così”.

