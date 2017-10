Video / Inter Milan (3-2): highlights e i gol della partita (Serie A 8^ giornata)

Video Inter Milan (LaPresse)

Il derby è stato nerazzurro, ma le statistiche di Inter-Milan 3-2 indicano come la partita sia stata più equilibrata di quanto non si possa immaginare. Il possesso palla innanzitutto è stato di marca rossonera, 60% contro il 40% interista. Così come le parate di Handanovic (5, delle quali 3 decisive) sono state maggiori di quelle di Donnarumma (3, nessuna decisiva). I tiri totali in porta dell’Inter sono stati 14 (9 nello specchio della porta), 16 quelli milanisti (8 nello specchio). E’ stato colpito un legno a testa, la traversa di Candreva nel primo tempo e il palo di Andre Silva in apertura di ripresa. Le occasioni da gol complessive sono state 11 di marca interista e 12 per parte milanista, segnale chiaro di come la partita sia stata ricca di emozioni e di capovolgimenti di fronte. Anche i calci d’angolo sono stati abbondantemente a favore del Milan, 7 contro i 2 calciati dalla squadra di Luciano Spalletti. La squadra di Montella è stata invece più fallosa, 16 gli interventi sanzionati contro i 12 degli avversari. 6 i calciatori dell’Inter ammoniti, solo 2 i milanisti. Il Milan però ha sofferto una maggiore approssimazione nella gestione del pallone: ben 47 le palle perse dai rossoneri contro le 30 dell’Inter, i nerazzurri hanno recuperato 25 palloni (da uno di essi è nato di fatto il gol del 2-1), solo 15 quelli recuperati dal Milan. L’Inter rispetto agli avversari si è affidata maggiormente ai lanci lunghi (22 a 17), il Milan ha cercato maggiormente il cross (11 a 7). Nel complesso l’Inter è stata più efficace, ma il Milan ha spinto complessivamente di più: Suso e compagni hanno prevalso infatti sia negli attacchi centrali (13 a 10), sia negli attacchi da destra (16 a 12) e anche negli attacci dal versante sinistro del campo (11 a 9).

LE DICHIARAZIONI

Le voci del dopogara a San Siro dopo la vittoria per 3-2 dell'Inter nel derby contro il Milan. Luciano Spalletti è ovviamente soddisfatto nel suo commento a Sky Sport: “Non analizzo l'episodio che ci ha dato la vittoria, stimo Vincenzo Montella e non voglio andargli contro. Icardi è stato grandioso, me lo dovrei portare a casa, una volta mi ero portato in ritiro Nainggolan che dormiva con me a Trigoria mentre cercavo casa. Icardi ha finalizzato tutto quello che gli è stato messo dentro, ha assunto sempre quella posizione che gli viene richiesta per accorciare la squadra, fare 20 metri all'indietro non gli impedisce di essere letale sotto porta. E' un giocatore forte dal punto di vista della personalità, assorbe tutto quello che gli si carica sulle spalle. Non credo di stare tirare fuori valori extra dalla squadra, vedo dei calciatori interessanti, professionisti seri che conoscono i loro compiti in campo. L'anno scorso l'Inter è arrivata a tanti punti dalle prime, ora abbiamo un po' di fieno in cascina ma le valutazioni sulla classifica si faranno più avanti.” Sempre a Sky Sport, Vincenzo Montella ha di che recriminare dopo la sconfitta: “Non mi piace perdere così, sicuramente D'Ambrosio è stato molto abile. E' tutto abbastanza chiaro, D'Ambrosio è stato furbo, si è fatto scivolare con la mano appoggiata, l'arbitro non si è fatto aiutare. E' l'entità del fallo, cade prima che lo tocchi. Il rigore va bene, se me lo danno me lo prendo e gioisco, non si può dire però che al 90' questo sia un rigore netto. Perdere così, dopo una grande rimonta e un secondo tempo in cui abbiamo creato sette-otto occasioni dispiace. Il tipo di prestazione che abbiamo fatto, il tipo di classifica che abbiamo e il momento che stiamo attraversando avrebbero meritato ben altro risultato. Nel primo tempo eravamo un po' bloccati, ma nonostante la sconfitta sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Abbiamo giocato contro una grande squadra, ho visto anche il primo tempo equilibrato, eravamo un po' più timorosi, ma nel secondo tempo siamo usciti fuori e secondo me la nostra ripresa è stata nettamente migliore rispetto al primo tempo dell'Inter. La classifica per ora non ci piace ma c'è poco da commentare, non la guardo perché secondo me ci sono ampi margini di recupero.”

IL VIDEO DI INTER-MILAN, GOL E HIGHLIGHTS

