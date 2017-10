Video/ Mestre Reggiana (1-0): highlights e i gol della partita (Serie C 9^ giornata)

Video Mestre Reggiana (LaPresse)

Il Mestre vince 1-0 in casa contro la Reggiana. Decide l’incontro il gol siglato da Rubbo alla mezzora. In classifica i veneti salgono fino al sesto posto. La Reggiana scivola invece pericolosamente al quindicesimo posto. Nel prossimo turno di campionato i granata ospiteranno allo stadio Giglio la Fermana mentre il Mestre sarà in scena a Pordenone.

SINTESI PRIMO TEMPO

Mestre in campo con il 3-5-1-1. In porta Favaro, linea difensiva composta da Gritti, Perna e Politti. A centrocampo da destra verso sinistra Beccaro, Lavagnoli, Rubbo, Boscolo Papo e Fabbro. In attacco Neto Pereira in supporto di Sottovia. La Reggiana replica con il 4-3-1-2. Tra i pali Facchin, in difesa Ghiringhelli, Spanò, Bastrini e Manfrin. A centrocampo spazio a Bovo, Bobb e Riverola. In attacco Carlini in supporto di Napoli e Altinier. La prima occasione del match è per i padroni di casa. Schema corto da calcio d'angolo con palla che viene fatta girare intorno all'area di rigore: dall'altra parte del campo Fabbro riceve e si incunea in area mettendo in mezzo un pallone forte e teso per Neto: colpo di tacco del brasiliano che però non trova la porta. Ottima occasione per il Mestre. La Reggiana risponde con Altinier. Servito sul limite dell'area il centravanti perde l'attimo ed esplode un tiro fiacco, smorzato dalla difesa ed infine bloccato comodamente da Favaro. Al 23esimo il Mestre sfiora il vantaggio. Punizione velenosa di Beccaro che imprime grande effetto al pallone con l'interno destro. Il portiere della Regia smanaccia togliendo le ragnatele all'angolino. Sulla ribattuta di Boscolo è provvidenziale l'intervento di Spanò che impedisce il tap-in. Ancora Mestre. Azione articolata degli arancioneri che tengono palla a ridosso dell'area di rigore. Dalla destra parte un traversone di Neto che trova tutto solo Fabbro, il cui tiro da dentro l'area è però molto impreciso e finisce fuori. Alla mezzora i veneti passano. Altra azione articolata sulla trequarti degli arancioneri: Beccaro mette in mezzo un elegante cross sul secondo palo, Rubbo salta con tempismo ma trova la prima opposizione di Facchin. Sulla ribattuta Rubbo ribatte in rete portando avanti i suoi. Poco dopo ammonito il numero 20 Riverola della Reggiana per fallo tattico nei confronti di Rubbo a centrocampo. La Reggiana prova a reagire ma non riesce a rendersi pericolosa. Nel finale cartellino giallo per Politti.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio a inizio ripresa. Tornano in campo gli stessi ventidue del primo tempo. Subito Reggiana. Idea di Bobb in area di rigore per Riverola che controlla in modo eccellente e si incunea verso il fondo del campo: il suo cross basso a mezz'altezza per Altinier è perfetto ma l'attaccante ad un passo dalla porta manda al di là del palo. Ammonito il centrale del Mestre Gritti per un reiterato fallo di trattenuta nei confronti di Carlini a centrocampo. Ancora Reggiana. Lancio in profondità perfetto da parte di Manfrin per la corsa del centravanti che scatta in posizione regolare. Il suo controllo di palla è imperfetto e finisce per facilitare il ritorno di Gritti su di lui. Occasione sfumata Reggiana. Cambio tra le fila ospiti: fuori proprio l'attaccante Altinier. Al suo posto Cesarini. Cambia anche il Mestre: escono Sottovia e Neto Pereira, al loro posto entrano Bussi e Spagnoli. Occasione Mestre. Spagnoli sulla destra fa venire il mal di testa a Manfrin. Il suo retropassaggio per Rubbo non viene però ben sfruttato, il tiro del centrocampista è infatti fiacco. Doppio cambio tra le fila della Reggiana: esce Bobb e Manfrin, entrano Panizzi e Cianci. Numero sulla trequarti di Cesarini che va via al suo marcatore e serve nel mezzo il compagno Cianci. Troppo lungo il suo passaggio. Pericolo sventato dal portiere del Mestre Favaro che blocca in uscita. Cambio sulla mediana nel Mestre. Esce Beccaro per Casarotto. Mestre ancora vicino al raddoppio. Politti si spinge in avanti in appoggio alla manovra, riceve un pallone e crossa in area di rigore: svetta Spanò per la Reggiana. In difficoltà la squadra di La Rosa e Tedeschi. Al 79esimo la Reggiana si divora il pari. Pasticcio incredibile di Perna che non controlla un passaggio alto e si lascia sorpassare dal pallone: Cesarini si infila a gran velocità e si porta a tu per tu col portiere Favaro che effettua su di lui una grande parata. Successivamente ci prova Cianci che però sbaglia il controllo di palla nel momento cruciale. Sostituzioni per gli emiliani: escono Riverola e Carlini, entrano Rocco e Lombardo. Mestre vicinissima al raddoppio. Bussi viene trovato da un lungo lancio nelle retrovie e vince il duello fisico con Bastrini dopo un buon controllo di petto. Con il destro da posizione defilata l'attaccante neo entrato colpisce la traversa. Palla che torna in gioco e viene controllata dai difensori della Reggiana. Ammonito Bussi del Mestre per un fallo di trattenuta reiterata nei confronti di un avversario. Nel finale per il Mestre entrano anche Kirwan e Zecchin per Lavagnoli e Boscolo Papo.

