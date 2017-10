Video/ Sampdoria Atalanta (3-1): highlights e i gol della partita (Serie A 8^ giornata)

Video Sampdoria Atalanta (LaPresse)

Partita a due facce a Marassi: l’Atalanta domina il primo tempo, si porta meritatamente in vantaggio con Cristante, poi crolla sotto i colpi dei blucerchiati, efficaci anche grazie ai cambi operati da Giampaolo all’intervallo. Diverse occasioni per gli orobici nella prima frazione di gioco, poi al 21’ l’Atalanta colpisce con un colpo di testa di Cristante, bravo ad anticipare su cross di Spinazzola un incerto Puggioni.

IL SECONDO TEMPO

All’intervallo Giampaolo inserisce Caprari e Linetty per Verre e Ramirez e la partita cambia volto. All’11’ Quagliarella serve a Zapata l’assist per il pareggio, poi vanno a segno proprio i nuovi entrati. Una bella fuga di Strinic permette a Caprari di battere a rete a centro area e ribaltare la situazione al 14’, quindi al 23’ Linetty chiude i conti su assist di Praet. L’ingresso del Papu Gomez non serve ai bergamaschi, solo un colpo di testa di Cornelius nel finale crea grattacapi a Puggioni: la Sampdoria vola a 14 punti in classifica, l’Atalanta resta invece ferma a quota 9

© Riproduzione Riservata.