Video/ Sassuolo Chievo (0-0): highlights della partita (Serie A 8^ giornata)

Video Sassuolo Chievo (LaPresse)

La partita tra Sassuolo e Chievo Verona si chiude con un deludente pareggio a reti bianche, uno 0 a 0 tutt'altro che spettacolare che delude sicuramente maggiormente i padroni di casa che non riescono ad allontanarsi dalla zona retrocessione che resta sempre molto vicina. Iniziano subito forte i padroni di casa che sfiorano il vantaggio già al 2' quando sul bel cross di Duncan, Missiroli ha colpito di testa mettendo fuori di pochissimo. Al 5' ancora emiliani vicinissimi al gol con Berardi che liberato ottimamente in area di rigore, ha sprecato tutto calciando debolmente, permettendo a Sorrentino di respingere il tentativo rasoterra del numero 25, il portiere si è poi ripetuto ottimamente sul tentativo di ribattuta da distanza ravvicinata di Matri. Al 6' lo Speaker dello Stadio tricolore d'Italia di Reggio Emilia ha segnalato il non funzionamento del V.A.R. che è tornato a disposizione del direttore di gara solamente al 16'. Gli ospiti mantengono il possesso del pallone senza però riuscitre ad affondare e così bisogna aspettare il 30' per vedere una conclusione in porta tentata da Birsa il cui potente tiro dalla trequarti è stato bloccato con sicurezza da Consigli. Non succede praticamente più nulla fino al 44' quando Duncan ha verticalizzato alla perfezione per Berardi che si è potuto presentare tutto solo davanti a Sorrentino che è riuscito a respingere il tentativo di destro del numero 25, la palla è arrivata a Matri che ha tentato una mezza-girata volante che è finita ampiamente sopra la traversa. Senza nemmeno un minuto aggiuntivo di recupero si è conclusa la prima frazione di gioco sul punteggio di 0 a 0.

IL SECONDO TEMPO

La seconda frazione di gioco si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno difatti deciso di dare fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Al 48' si mette finalmente in luce Politano che riesce a sfondare centralmente dopo un buon scambio con Berardi ma il tentativo dell'attaccante è stato respinto dall'intervento dell'attento Gamberini. Al 53' mister Maran effettua la prima sostituzione mandando in campo Garritano al posto di Rigoni; un minuto dopop invece mister Bucchi decide di inserire Sensi e Falcinelli al posto di capitan Magnanelli e Matri. Al 59' è stato poi giustamente annullato un gol a Cannavaro che aveva deviato in rete un tiro-cross di Duncan in posizione di fuorigioco. Al 69' cambio per il Chievo che inserisce il giovane Stepinski al posto del deludente Inglese. Al 72' ultima sostituzione per il Sassuolo che manda in campo Lirola al posto dell'ammonito Gazzola. Non succede più nulla fino al 75' quando Acerbi prova un potente tiro da distanza siderale che però è finita di non molto sopra la traversa. Al 76' ultimo cambio anche per i veneti che sostituiscono l'esausto Birsa con l'esperto Pellisseri. Al 77' gran recupero di palla sulla trequarti di Castro che ha immediatamente verticalizzato per Stepinski che però ha sprecato tutto calciando in curva dal limite dell'area. Un minuto dopo al 78' ancora Castro protagonista quando ha tentato un pregevole pallonetto che Consigli è riuscito a deviare oltre la traversa. Occasionissima al 82' per Falcinelli che mette incredibilmente fuori di testa da due passi dopo che Sorrentino aveva mancanto l'intervento in uscita sul bel cross di Berardi. All'83' proteste dei padroni di casa quando Duncan, dopo aver recuperato l'ennesimo pallone, ha servito in profondità Falcinelli che, dopo aver tentato un dribbling su Gamberini, è caduto ma il direttore di gara ha deciso di far proseguire. Nonostante il Sassuolo abbia provato ad attaccare fino all'ultimo, non è successo nulla fino al 93' quando l'arbitro col triplice fischio ha messo fine ad una gara poco emozionante e per niente spettacolare che delude sicuramente i padroni di casa che non riescono ad allontanarsi dalla zona calda della graduatoria.

