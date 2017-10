Apoel Borussia Dortmund/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Apoel-Borussia Dortmund: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live. La partita di Champions League si gioca martedì 17 ottobre 2017 alle 20:45

17 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Apoel-Dortmund (LAPRESSE)

Apoel Borussia Dortmund sarà diretta dall’arbitro bielorusso Aleksei Kulbakov: ad assisterlo i guardalinee Dmitri Zhuk e Oleg Maslyanko, il quarto uomo Yury Khomchenko e gli addizionali di porta Denis Scherbakov e Dmitry Dzmitryieu. Torna in campo la Champions League 2017-2018 con la terza giornata della fase a gironi: per il Gruppo H le partite in programma sono Apoel Nicosia-Borussia Dortmund e Real Madrid-Tottenham, entrambe alle ore 20:45 di martedì 17 ottobre 2017. Prossima giornata prevista mercoledì 1 novembre, quando si giocheranno le stesse sfide ma a campi invertiti (quindi Dortmund-Apoel e Tottenham-Real Madrid).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La partita di Champions League tra Apoel e Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul canale Premium Calcio 4, il numero 385 del digitale terrestre: telecronaca dalle ore 20:45; gli abbonati potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone. Sul canale Premium Sport 2, il numero 371 disponibile anche in HD al n.381, andrà in onda Diretta Champions League con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi della serata.

LA SITUAZIONE

I ciprioti dell’Apoel Nicosia cercano i primi punti ed anche i primi gol in questa fase a gironi di Champions League. Nelle prime due giornate la squadra allenata da Georgios Donis ha perso sia al Santiago Bernabeu che in casa contro il Tottenham, in entrambi i casi per 3-0. Nel campionato nazionale invece l’Apoel naviga in quarta posizione con 10 punti, a meno 5 dalla capolista Anorthosis ma con 2 gare da recuperare. Venerdì è arrivata la vittoria per 2-0 ai danni del Doxa Katokopias: nel primo tempo l’attaccante del Benin Mickael Poté ha sbloccato la situazione al 30’ minuto, mentre a 3’ dal novantesimo il belga Igor de Camargo, subentrato dieci minuti prima, ha sigillato i 3 punti con un colpo di testa su cross dell’olandese Ebecilio. Un altro ‘oranje’, il cinquantatreenne Peter Bosz, allena il Borussia Dortmund che analogamente deve cercare di risollevarsi in Champions League, dopo aver perso le prime due sfide contro Tottenham (3-1 a White Hart Lane) e Real Madrid (1-3 in casa). Per i tedeschi la doppia sfida contro l’Apoel assume quindi un’importanza fondamentale: uscirne con 6 punti in tasca terrebbe aperte le speranze di qualificazioni agli ottavi, in caso contrario sarà molto difficile scalzare Merengues e Spurs dai primi due posti. Dortmund che oltretutto è reduce dalla prima sconfitta in Bundesliga, patita al Signal Iduna Park contro il Lispia: inutile la doppietta di Pierre-Emerick Aubameyang che se non altro continua a fare il suo dovere con una regolarità impressionante (quest’anno siamo a 15 gol in 12 presenze tra campionato e coppe).

PROBABILI FORMAZIONI APOEL BORUSSIA DORTMUND

Per l’Apoel di mister Donis previsto un 4-4-1-1 con Waterman in porta, Jesus Rueda e l’ex Torino Carlao al centro della difesa, Vouros e Lago terzini. A metacampo la coppia formata da Vinicius e Nuno Morais, mentre gli esterni alti dovrebbero essere il norvegese Zahid a destra e l’esperto Alneftis sul versante mancino. Davanti de Camargo supportato dall’ungherese Sallai, visto a Palermo nella stagione scorsa. Indisponibili per problemi fisici il terzino Milano, il centrocampista argentino Bertoglio e l’esterno offensivo Efram. Il Borussia Dortmund dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1: tra i pali lo svizzero Zurki, in difesa da destra a sinistra il giovane Zagadou, Bartra, Papastathopoulos e Toljan; in cabina di regia Nuri Sahin affiancato da Gonzalo Castro mentre Yarmolenko, Kagawa e Pulisic si muoveranno alle spalle di Aubameyang.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

I bookmaker favoriscono nettamente gli ospiti per questo match di Champions League. snai.it ad esempio alza il segno 1 per la vittoria dell’Apoel a quota 14,00, mentre il segno 2 per il successo esterno del Dortmund si abbassa a 1,20. A quota 6,75 invece il segno X per il pareggio finale. Opzione Under fissata a 2,55, Over a 1,47, Gol 2,15 e NoGol 1,63.

