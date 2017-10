AVVERSARIO ITALIA/ Playoff qualificazioni Mondiali 2018: attenti... agli azzurri!

Avversario Italia, chi sarà la sfidante degli azzurri ai playoff qualificazioni Russia 2018? La Grecia è la speranza di Ventura, il pericolo è la Svezia

17 ottobre 2017 - agg. 17 ottobre 2017, 13.41 Carmine Massimo Balsamo

Avversario Italia ai playoff verso Russia 2018

Parliamoci chiaro, le nazionali che fanno parte della seconda urna sono tutt'altro che corazzate: Irlanda del Nord, Svezia, Eire e Grecia non dovrebbero rappresentare un ostacolo sormontabile per chi in passato ha vinto per quattro volte il campionato del mondo di calcio. Eppure l'Italia vista nelle ultime gare di qualificazione contro Spagna, Israele, Macedonia e Albania non può far dormire sonni tranquilli, anzi: le tre sberle prese a Madrid sembrano aver scalfito tutte le certezze che avevano fino a quel momento gli azzurri, e le striminzite vittorie di misura contro israeliani e albanesi non bastano a cancellare la figuraccia contro le Furie Rosse. Soprattutto se in mezzo a tutto ciò consideriamo anche l'umiliante pari contro i macedoni che per poco non ha compromesso anche le possibilità di disputare gli spareggi. Serve dunque una vera reazione d'orgoglio perché nei prossimi 180 minuti non sarà ammesso nemmeno il più piccolo errore, o ai prossimi mondiali in Russia faremo soltanto da spettatori. Si potrebbe perciò dire che a questo punto l'avversario più temibile per l'Italia è... l'Italia stessa, se continuerà a giocare così male. (agg. di Stefano Belli)

DATE E ORARI DI SORTEGGI E SPAREGGI

Avversario Italia ai playoff qualificazioni Russia 2018: è partito il toto-sfidante della selezione di Giampiero Ventura nello spareggio verso i Mondiali 2018. Oggi 17 ottobre 2017 è in programma a Zurigo, alle ore 14.00, il sorteggio per conoscere l’avversaria degli azzurri, che saranno testa di serie (in base al posizionamento in classifica nel Ranking FIFA): una notizia positiva per Ciro Immobile e compagni, che eviteranno le temibili Svizzera, Croazia e Danimarca. Gli azzurri, arrivati al secondo posto nel gruppo G alle spalle della Spagna, pescheranno l’opponente dalla seconda fascia, composta da quattro selezioni: Irlanda del Nord, Grecia, Irlanda e Svezia. Le gare di andata si disputeranno dal 9 all’11 novembre 2017, con l’Italia che giocherà la prima in trasferta, mentre le gare di ritorno si disputeranno dal 12 al 14 novembre 2017, gara casalinga per gli azzurri con la sede ancora da decidere. Occhi fissi sull'urna di Zurigo dunque, tra speranze e scaramanzia: obiettivo Russia 2018 per la squadra di Giampiero Ventura.

CHI TEMERE

Tra le quattro possibili sfidanti la squadra più temuta è certamente la Svezia, selezione guidata dal commissario tecnico Janne Andersson. Nonostante l’addio alla nazionale di Zlatan Ibrahimovic, stella del Manchester United che ha detto basta dopo Euro 2016, i gialloblu hanno dimostrato di poter impensierire qualsiasi formazione: la Svezia ha raggiunto il secondo posto nel gruppo A, che comprendeva Francia, Olanda, Bulgaria, Lussemburgo e Bielorussia. La selezione di Deschamps ha raggiunto la vetta, mentre Toivonen e compagni sono riusciti a superare l’Olanda: entrambe a quota 19 punti, i gialloblu hanno avuto la meglio grazie alla differenza reti. Un cammino importante (6 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte), con Andersson capace di costruire un 4-4-2 che valorizza il reparto avanzato: Toivonen e Berg assicurano reti pesanti, ma la stella è senza dubbio Emil Forsberg. Gioiello del Red Bull Lipsia, l’esterno offensivo è un obiettivo di mercato del Milan ed è considerato uno dei talenti interessanti del panorama europeo per la sua qualità e per la sua fantasia.

LA SPERANZA

Se la Svezia rappresenta lo spauracchio per l’Italia, la speranza degli azzurri è di incrociare la Grecia di Michael Skibbe, erede di Claudio Ranieri. La selezione ellenica ha avuto a sorpresa la meglio sulla Bosnia-Erzegovina, arrivata terza, e si è posizionata al secondo posto alle spalle del Belgio nel girone H, che comprendeva anche Estonia, Cipro e Gibilterra. Grecia assolutamente da non sottovalutare per spirito e grinta, ma i valori tecnici sono decisamente i più abbordabili possibili. Da diversi anni il calcio greco ha subito un’involuzione, con i club più importanti della Superleague che hanno faticato a formare nuovi talenti. La formazione guidata dal tedesco Skibbe si presenta con un 4-2-3-1 difensivo e vanta tre possibili minacce: l’ex Milan Sokratis, il fantasista Fortounis e bomber Mitroglou. Il punto debole è certamente il centrocampo, composto da Zeca e dall’ex Torino Tachtsidis: buona tecnica ma grande lentezza. Tanti i volti noti del campionato italiano: da Karnezis a Torosidis, passando per Christodoulopoulos.

