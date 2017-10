Bekescsabai Conegliano/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League volley)

Diretta Bekescsabai Conegliano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley femminile per la Champions League 2017-2018.

17 ottobre 2017 Michela Colombo

Diretta Bekescsabai Conegliano (Da profilo Facebook)

Bekescsabai-Conegliano, diretta dagli arbitri Koen Luts e Nurper Ezbar, è la partita di volley femminile in programma oggi martedì 17 ottobre 2017, alle ore 18.00 presso la Bekescsabai Varosi Sportcsarnok di Bekescsaba (Ungheria) valida nel secondo turno eliminatorio della Champions League 2017-2018. Si accendo i riflettori in Europa anche per la compagine di Santarelli: le pantere sono pronte a tornare protagoniste sul continente, dopo un buon esordio nella stagione regolare del campionato di serie A1, con la vittoria per 3-0 contro la Pomì Casalmaggiore. In casa gialloblu c’è senza dubbio tanta voglia di stupire e far sognare i propri tifosi, memori della bella medaglia d’argento vinta proprio in Champions League nella passata stagione: vincere già oggi in terra ungherese contro le ragazze del Bekescsabai darebbe il segnale giusto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La sfida di Champions League tra Bekescsabai e Conegliano sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma di Sky per la gioia degli appassionati: appuntamento alle ore 18.00 al canale Fox Sport (numero 204 del telecomando). Confermata anche la diretta streaming video dell’incontro, riservata ai soli abbonati e disponibile tramite l’app Sky Go.

LE AMBIZIONI DELLE PANTERE

Sfuggita all’ultimo la medaglia d’oro nella precedente edizione della Champions League, Conegliano non vede l’ora di approdare a questo turno d’esordio per raccogliere finalmente ciò che gli spetta e che attende da quasi un anno, Di certo però la strada per le pantere fino alla Final Four non si annuncia facile: l’Italia ha potuto portare in Champions League solo due squadre (c’è anche Novara, da vincitrice dello scudetto) e alla compagine gialloblu tocca partire dal secondo turno eliminatorio. Saranno quindi parecchi gli sconti diretti che metteranno alla prova la forza fisica e mentale delle venete, decisamente meno privilegiate ora rispetto alla scorsa stagione dove erano anche padrone di casa della fase finale. Dando un occhio alla rosa comunque l’impresa di raggiungere il tabellone finale non dovrebbe risultare impossibile per le Pantere: Conegliano ha ritrovato l’olandese Robin De Kruijf che tanto ci ha fatto penare con la maglia oranje agli ultimi Europei, e conta atlete di altissimo livello come Folie, De Gennaro e Fabris.

L’AVVERSARIO

Se di Conegliano conosciamo bene impegno e volontà, come storia e palmares, la formazione ungherese del Bekescsabai risulta invece sconosciuta ai più. Il club, molto recente e nato solo nel 2000 nella città ungherese di Bekescsaba, è riuscita a mettere già a bilancio ben 4 scudetti e 2 Coppe d’Ungheria (titoli vinti proprio negli ultimi anni). Presenza fissa ormai a tempo nella massima serie nazionale, il campionato NB Woman, nella stagione 2017-2018 appena iniziata, il club oggi in campo ha già raccolto la prima vittoria, battendo per 3-0 il Penta Gollodoi Roplabda Club. Sulla carta quindi, benché siamo solo agli inizio di questa manifestazione, la sfida di oggi si annuncia di altissimo livello: non sarà un esordio semplice quindi per le pantere.

