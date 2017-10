Bisceglie Francavilla/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

17 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Bisceglie-Francavilla, LaPresse

Bisceglie-Virtus Francavilla sarà diretta dall’arbitro Vincenzo Valiante della sezione Aia di Salerno: questa sera, martedì 17 ottobre alle ore 20.30 si gioca a Bisceglie il match valido per la Coppa Italia di Serie C 2017-2018, per la precisione la partita fa parte del primo turno della fase ad eliminazione diretta, che coinvolge solamente dieci squadre che si contendono gli ultimi cinque posti disponibili per completare il tabellone dei sedicesimi di finale che si disputeranno a novembre. Si tratta di un turno a partita secca, nel quale il fattore campo viene stabilito per sorteggio, che in questo caso ha favorito il Bisceglie.

Ci attendiamo un interessante derby pugliese fra due squadre che naturalmente fanno parte entrambe del girone C: la Virtus Francavilla ci arriva con tre punti in più rispetto al Bisceglie nella classifica del campionato, che vede gli ospiti a quota 15 punti mentre i padroni di casa sono a quota 12. In ogni caso, stiamo parlando di due squadre che sono entrambe nella prima metà della graduatoria e che di conseguenza ad oggi disputerebbero i playoff. Si tratta dunque di una sfida intrigante, anche se essendo Coppa Italia un ruolo fondamentale sarà dato dalle motivazioni con cui le due compagini scenderanno in campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA SERIE C

Bisceglie-Virtus Francavilla non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (comprese quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv, che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione e per la sua Coppa.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE FRANCAVILLA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Bisceglie Virtus Francavilla, è naturalmente difficile fare previsioni esatte, perché molto dipenderà da quanto turnover vorranno fare i due allenatori. Ad esempio, in casa Bisceglie, potrebbe essere certo del posto il difensore centrale Layousse Diallo, che l’allenatore Nunzio Zavettieri potrebbe schierare dal momento che in campionato è squalificato, mentre in attacco il dubbio più interessante riguarda la scelta della punta centrale, che potrebbe essere Alessandro Gabrielloni oppure il croato Ivan Jovanovic. Discorso simile per la Virtus Francavilla allenata da Gaetano D’Agostino: anche qui infatti troviamo un difensore centrale che in campionato è squalificato, dunque Giovanni De Toma potrebbe essere in campo. Attenzione però: nel prossimo weekend la Virtus in campionato riposerà, di conseguenza l’urgenza del turnover è meno pressante e potrebbero scendere in campo i nomi di maggiore spicco, da Giuseppe Sicurella ad Andrea Saraniti.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive bet365, possiamo concludere che il pronostico penda dalla parte del Bisceglie, anche grazie al fattore campo favorevole. Dunque il segno 1 per la vittoria del Bisceglie pagherebbe esattamente 2,00 volte la posta in palio, mentre per il pareggio (segno X) si arriverebbe a quota 3,20 e quasi identica sarà anche la quota per il segno 2 indicante un colpaccio della Virtus Francavilla, che è offerto a 3,30.

