Calciomercato Inter/ News, Rivere: Dalbert? La prima offerta era irrisoria (Ultime notizie)

17 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Dalbert, terzino sinistro Inter - Instagram

L’Inter ha dato vita ad un calciomercato estivo non scoppiettante ma che sta regalando fin qui risposte positive. Fra i vari giocatori sbarcati ad Appiano Gentile durante gli scorsi mesi anche Dalbert, terzino sinistro brasiliano acquistato dal Nizza. L’operazione con i transalpini è durata svariati mesi, e alla fine la società di corso Vittorio Emanuele ha trovato l’accordo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, bonus esclusi. Oggi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato a riguardo Jean-Pierre Rivere, che altri non è se non il presidente proprio della compagine con sede sulla Costa Azzurra. «Dalbert? La sua cessione non era in programma - ammette il patron del Nizza - l'Inter partiva da cifre irrisorie, poi s'è trovato l'accordo, soldi che investiremo».

L’ASSENZA NEL DERBY

Dalbert, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2022, sta proseguendo il suo periodo di adattamento, cosa mai facile quando uno straniero sbarca nel campionato italiano. Luciano Spalletti sta cercando di dargli una certa continuità, e fino ad oggi è sceso in campo in cinque partite rispetto alle otto fin qui disputate. Nel derby, ad esempio, non si è visto, ma forse il tecnico di Certaldo ha preferito puntare su Nagatomo, più esperto e più difensivo, rispetto appunto al neo-acquisto sudamericano. Chi lo conosce ne parla un gran bene, anche se in carriera, almeno per ora, Dalbert non ha mai brillato nelle sue precedenti esperienze in Portogallo presso il Vitoria Guimaraes e l’Academico Viseu, nonché in patria con Flamengo, Barra Mansa e Fluminense. Ovviamente l’età è dalla sua parte, essendo un classe 1993, e a breve capiremo se ha la stoffa del campione o meno.

