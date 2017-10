Calciomercato Juventus/ News, in Inghilterra sicuri: Ancelotti torna in bianconero (Ultime notizie)

17 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Carlo Ancelotti, Bayern Monaco - LaPresse

Indiscrezione di calciomercato per certi versi clamorosa quella che sta circolando in queste ore in Inghilterra. Alcuni tabloid britannici, e in particolare il Sun, si sono concentrati sul futuro di Carlo Ancelotti, accostandolo alla Juventus. Pare infatti che il tecnico di Reggiolo stia pensando di rimettere piede in Serie A, ma non per tornare ad allenare al Milan come si potrebbe ipotizzare, bensì per riprendere in mano la società di corso Galileo Ferraris. Molto dipenderà ovviamente dall’esito della stagione in corso, ma se Massimiliano Allegri dovesse fallire nuovamente l’obiettivo Champions League, a quel punto il Conte Max farebbe le valigie per lasciare posto ad un nuovo allenatore, che magari sarà proprio l’ex guida del Bayern Monaco. Un’operazione complessa ma non impossibile, visto che il buon Carletto sarebbe la scelta ideale in materia di Coppa Campioni, lui che è stato in grado di vincerla da tecnico con due squadre differenti come Milan e Real Madrid.

LA PRECEDENTE ESPERIENZA BIANCONERA

Inoltre per Ancelotti sarebbe una sfida nella sfida riprendere in mano la Vecchia Signora, avendola allenata fra il 1999 e il 2001, e chiudendo la propria esperienza con due secondi posti alle spalle di Lazio e Roma, fra cui la famosa sfida “bagnata” contro il Perugia all’ultima giornata, e con una semifinale di Champions League. Il problema principale resta il rapporto con i tifosi, che non è proprio idilliaco e che non è mai sbocciato, ma nel calcio si sa, alla prima vittoria ogni problema si dimentica. Tra l’altro anche Allegri è stato accolto con i fischi dal pubblico juventino, poi divenuto idolo con le due finali conquistate. Insomma, tutto è possibile, e fra pochi mesi ne sapremo sicuramente di più, intanto Ancelotti medita il da farsi, fra offerte dall’Italia, dall’Inghilterra e magari anche dalla Spagna.

