Calciomercato Napoli/ News, Koulibaly e Insigne: blaugrana in agguato (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club partenopeo: seguile con noi live, in tempo reale

17 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Koulibaly, difensore del Napoli - LaPresse

Il Napoli gioca bene, regala spettacolo ed è primo in classifica. Se ne sono accorti tutti del club campano, anche fuori confini. Le big del Vecchio Continente stanno infatti iniziando a guardare con insistenza in casa azzurra, a cominciare dal Barcellona. Come sottolineato stamane dal quotidiano sportivo El Mundo Deportivo, pare che la società blaugrana stia puntando in particolare due gioielli del Napoli e precisamente il difensore centrale della nazionale senegalese, Kalidou Koulibaly, e l’attaccante esterno della nazionale italiana, Lorenzo Insigne. Il secondo nome non è di certo una novità visto che già durante lo scorso calciomercato estivo, la compagine di Messi e Luis Suarez tentò di acquistare lo scugnizzo napoletano, non riuscendoci: in Catalogna erano alla ricerca di un degno sostituto di Neymar ed avevano individuato fra i vari obiettivi proprio il giocatore del Napoli, prima di virare con forza su Dembelé del Borussia Dortmund.

EMISSARI BLAUGRANA ALL’OLIMPICO

Una vera novità è invece l’interesse nei confronti di Koulibaly, calciatore che è cresciuto a vista d’occhio e che con Maurizio Sarri è divenuto uno dei centrali di difesa più affidabili non solo del nostro campionato, ma dell’intero calcio europeo. Il club blaugrana avrebbe mandato degli emissari sabato sera all’Olimpico di Roma per visionare da vicino proprio il calciatore africano e Insigne, ed entrambi non hanno deluso le attese: il primo ha regalato una prova difensiva impeccabile, mentre il secondo ha segnato la rete che è valsa i tre punti. Chi vuole Koulibaly deve versare nelle casse del Napoli almeno 60 milioni di euro; sulle sue tracce vi è anche il Chelsea di Conte, e stando a quanto svela El Mundo Deportivo pare che vi sia un accordo fra il Napoli e Satin, l’agente del centrale, che permetterebbe di liberare a fine stagione il giocatore in caso di offerta congrua.

