Calciomercato Roma/ News, Nacho un’idea sempre attuale (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club giallorosso: seguile con noi live, in tempo reale

17 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Nacho, Real Madrid - Instagram

In occasione del calciomercato di riparazione del prossimo mese di gennaio, la Roma tornerà a cercare un difensore centrale. Le operazione di scout erano già iniziate la scorsa estate, ma sono state poi posticipate proprio all’inizio dell’anno venturo. Diversi i nomi sul taccuino del direttore sportivo giallorosso Monchi, a cominciare dalla vecchia conoscenza Nacho Fernandez. Il difensore del Real Madrid e della nazionale spagnola, era già stato accostato ai capitolini ad agosto, ed ora è tornato di moda. Nacho piace perché può giocare indistintamente in tutti i ruoli del reparto più arretrato, quindi terzino destro, centrale, e terzino mancino. Oggi il giocatore potrebbe scendere in campo nella sfida di Champions League contro il Tottenham, e chissà che al Santiago Bernabeu non vi sia qualche emissario giallorosso, o magari lo stesso Monchi in persona.

NACHO POTREBBE CHIEDERE LA CESSIONE

La scorsa estate Nacho Fernandez, 27 anni, era stato tolto dal mercato dalla stessa società castigliana, viste le sue qualità e la sua polivalenza, alla luce anche di una stagione importante, ma in vista di gennaio tutto potrebbe succedere, anche perché lo stesso non è un titolare fisso del Real, e di conseguenza potrebbe essere lui a chiedere la cessione alla dirigenza. Non va infatti dimenticato che l’anno venturo sarà quello dei mondiali, e tutti i calciatori in aria di convocazione nazionale vorranno giocare il più possibile per non perdere il pass per la Russia. Nel frattempo a Trigoria proseguono le operazione legate al rinnovo del contratto di Kostas Manolas, che dovrebbe prolungare dal 2019 al 2022, con annesso ritocco dell’ingaggio, che lieviterà fino a 3,5 milioni di euro netti ogni 12 mesi, e clausola rescissoria da 35 milioni.

© Riproduzione Riservata.