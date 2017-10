Feyenoord Shakhtar Donetsk/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Feyenoord-Shakhtar Donetsk: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live. La partita di Champions League si gioca martedì 17 ottobre 2017

17 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Feyenoord-Shakhtar Donetsk (LAPRESSE)

Feyenoord-Shakhtar Donetsk sarà diretta dall’arbitro spagnolo Alberto Undiano Mallenco, assistito dai guardalinee Roberto Alonso e Juan Yuste, dal quarto uomo Raul Cabanero e dagli addizionali di porta Javier Estrada e José Maria Sanchez Martinez. La partita di Champions League si gioca martedì 17 ottobre 2017 al De Kuip di Rotterdam -calcio d’inizio alle ore 20:45- ed è valida per la seconda giornata del Gruppo F. Questa la situazione di classifica prima del fischio d’inizio: Manchester City primo a 6 punti, Napoli e Shakhtar appaiate a quota 3 e Feyenoord ultimo ancora a 0. In contemporanea si gioca l’altra sfida tra Manchester City e Napoli, mentre nel prossimo turno in programma mercoledì 1 novembre s’invertiranno i campi (quindi Napoli-Manchester City e Shakhtar Donets-Feyenoord).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La partita di Champions League tra Feyenoord e Shakhtar Donetsk sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul canale Premium Calcio 6, il numero 387 del digitale terrestre: telecronaca dalle ore 20:45; gli abbonati potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone. Sul canale Premium Sport 2, il numero 371 disponibile anche in HD al n.381, andrà in onda Diretta Champions League con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi della serata.

LA SITUAZIONE

I campioni d’Olanda del Feyenoord cercano il primo successo in questa Champions League. Finora la squadra di Giovanni van Bronckhorst ha incassato due sconfitti piuttosto nette, perdendo 0-4 in casa contro il Manchester City e poi 3-1 al San Paolo di Napoli. La situazione di classifica è però ancora aperta: i Citizens di Guardiola stanno volando anche in campionato e sembrano poter ipotecare la prima posizione, per secondo e terzo posto invece il Feyenoord può ancora dire la sua. Molto dipenderà dal doppio confronto con lo Shakhtar Donetsk, che al momento precede gli olandesi di 3 lunghezze in virtù del successo ai danni del Napoli. Sabato il Feyenoord ha registrato il primo pareggio in Eredivsie, impattando sullo 0-0 con lo Zwolle tra le mura amiche del De Kuip; la capolista PSV Ne ha approfittato per volare a +5 (21 punti a 16), grazie alla rotonda affermazione sul campo del VVV-Venlo (2-5). Lo Shakhtar Donetsk, guidato in panchina dal portoghese Paulo Fonseca, punta al successo esterno per poi aspettare notizie dal City of Manchester, dove in ogni caso inglesi o partenopei perderanno punti. Dopo aver piegato il Napoli nella prima giornata (2-1) la squadra ucraina ha perso 2-0 contro i Citizens, mentre nel campionato nazionale sta spadroneggiando: dopo 12 giornate gli arancio-neri sono primi con 31 punti a +7 sulla più immediata inseguitrice, la Dinamo Kiev. Venerdì è arrivata la vittoria numero 10 nel torneo, che ha permesso di guadagnare altri 3 punti sul Vorskla Poltava terzo: nel 3-2 finale decisiva la doppietta dell’argentino Facundo Ferreyra, salito a quota 8 reti in campionato e 11 complessive (15 le presenze).

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD SHAKHTAR DONETSK

Il Feyenoord dovrebbe disporsi in campo con il modulo 4-3-3: in porta l’australiano Fred Jones, difensori centrali Vna Beek e St. Juste, terzino destro Sofyan Amrabat (fratello del centrocampista Nordin, ora in Spagna al Leganes) e a sinistra Haps. A centrocampo El Ahmadi, Toornstra e Vilhena mentre Berghuis, Boetius e Sam Larsson formeranno il tridente d’attacco. Indisponibili per infortuni i difensori Botteghin e van der Heijden, il terzino ex Fiorentina Diks e il centrocampista peruviano Renato Tapia, mentre l’attaccante Michale Kramer non è al meglio per un fastidio inguinale. Per lo Shakhtar Donetsk previsto invece un 4-2-3-1 con Pyatov tra i pali, Odets e Rakitskiy a pilotare la difesa, Butto ed Ismaily esterni bassi. A metacampo Fred e Stepanenko, poi trequarti tutta brasiliana con Marlos sulla fascia destra, Taison per vie centrali e Bernard largo a sinistra, mentre il centravanti sarà Facundo Ferreyra. Gli infortunati sono il difensore Kryvtsov, il capitano Srna, il mediano Malyshev e il trequartista Dentinho.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Il portale snai.it propone a quota 3,25 il segno 1 per la vittoria del Feyenoord, a 3,55 il segno X per il pareggio e a 2,15 il segno 2 per il successo esterno dello Shakhtar Donetsk. Favoriti quindi gli ucraini nonostante il fattore campo a sfavore. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (2,05), Over (1,70), Gol (1,57) e NoGol (2,25).

