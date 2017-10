Infortunio Hysaj/ Napoli news: scontro con David Silva, colpo alla testa e taglio: assente contro l'Inter?

Infortunio Hysaj: le ultime notizie sulle condizioni del difensore del Napoli. Scontro con David Silva, colpo alla testa per il calciatore albanese. Altra tegola in vista dell'Inter?

17 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Infortunio Hysaj (Foto: LaPresse)

Un'altra brutta notizia per il Napoli: dopo Lorenzo Insigne è stato sostituito Elseid Hysaj, anche in questo caso per infortunio. Al 66' il difensore albanese è andato a duello con David Silva, finendo però per scontrarsi con l'avversario. Finiti testa contro testa, sono caduti entrambi a terra, apparendo anche storditi. Il giocatore del Napoli ha registrato una perdita di sangue, mentre lo spagnolo è apparso più stordito. Il gioco è stato ovviamente subito fermato dall'arbitro per permettere l'ingresso in campo dei sanitari, che si sono presi subito cura dei giocatori. La partita è poi ricominciata, ma non per i due giocatori. Elseid Hysaj è stato sostituito con Christian Maggio, mentre David Silva qualche minuto dopo ha lasciato il posto Ilkay Gundogan. Non dovrebbe trattarsi di nulla di serio per il terzino del Napoli, che verrà sottoposto in ogni caso agli accertamenti. Intanto si è accomodato in panchina dopo l'infortunio.

PROBLEMI PER IL DIFENSORE IN VISTA DELL'INTER

Fuori dai giochi per una "capocciata": Elseid Hysaj è stato costretto al cambio. Un'altra brutta tegola per il Napoli dopo il problema muscolare accusato da Lorenzo Insigne, anche lui nella ripresa. Il difensore albanese si è invece fatto male alla testa saltando in un duello con David Silva. La botta è stata forte, per cui ora si attendono notizie anche sui tempi di recupero di quest'altra pedina in vista del big match contro l'Inter, in programma sabato. La situazione si complica per il Napoli, che ha speso tantissimo nel secondo tempo del match contro il Manchester City in Champions League.

