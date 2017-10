Infortunio Insigne/ Napoli news: problema muscolare, possibile stiramento. A rischio per l'Inter?

17 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Infortunio Insigne (Foto: LaPresse)

L'allarme era scattato nel riscaldamento per José Maria Callejon, invece si è infortunato Lorenzo Insigne. L'attaccante del Napoli ha lasciato il terreno di gioco al 56' per far posto ad Allan. I tifosi partenopei sono già in apprensione: all'orizzonte c'è infatti il big match contro l'Inter, un altro scontro diretto. Il fantasista del Napoli si è accasciato a terra toccandosi l'inguine: potrebbe trattarsi di uno stiramento. E sarebbe il primo infortunio muscolare per il Napoli per quanto riguarda questa stagione. La squadra di Maurizio Sarri aveva fatto "strage" di infortuni tra gli avversari finora, ora l'infermeria conta un ingresso, quello appunto di Lorenzo Insigne. Le indicazioni per il momento sull'infortunio sono poche e imprecise: bisogna attendere gli esami per conoscere diagnosi e capire i necessari tempi di recupero. Probabilmente gli accertamenti verranno svolti domani, dopo il ritorno in Italia della squadra da Manchester, dove è in corso la sfida di Champions League contro il City di Pep Guardiola.

SOSTITUZIONE PRECAUZIONALE: ESAMI IN VISTA

Brutta tegola per il Napoli: Lorenzo Insigne si è infortunato. L'attaccante si è fatto male durante la sfida contro il Manchester City, terzo match della fase a gironi di Champions League. Una trasferta amara per la squadra di Maurizio Sarri, per il risultato e per l'infortunio di uno dei suoi giocatori più talentuosi. Stando alle ultime indicazioni fornite da Mediaset durante la diretta della partita, l'uscita dal campo di Insigne sarebbe stata decisa in via precauzionale. Il primo "acciacco" accusato dal giocatore partenopeo avrebbe spinto lo staff medico del Napoli a richiamarlo in panchina per evitare un peggioramento delle sue condizioni fisiche. Il problema muscolare, dunque, potrebbe rivelarsi meno grave del previsto, in tal caso non rischierebbe di saltare la sfida contro l'Inter, in programma sabato. I tifosi del Napoli incrociano le dita e sperano di ricevere aggiornamenti positivi.

