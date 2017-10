Lipsia Porto/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Lipsia Porto sarà diretta dall’arbitro italiano Paolo Tagliavento; per la terza giornata nel girone G di Champions League 2017-2018 si gioca martedì 17 aprile alle ore 20:45. Partita interessante e importante alla Red Bull Arena: il Porto è secondo in classifica con 3 punti e aspira a un altro risultato positivo per avvicinare la qualificazione, mentre il Lipsia - alla prima partecipazione di sempre nella fase a gironi - ha bisogno di vincere per sparigliare le carte e arrivare al Do Dragao avendo portato la pressione in casa lusitana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lipsia Porto non sarà trasmessa in diretta tv: per questa partita di Champions League il servizio digitale terrestre a pagamento, che ha l’esclusiva per le partite di questa competizione, ha previsto la visione soltanto in diretta streaming video. Dovrete dunque attivare Premium Play, applicazione che non comporta costi aggiuntivi, e selezionare il canale Premium Calcio 7 su PC, tablet o smartphone. Su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 inoltre verrà messo in onda Diretta Champions League, che mostra in tempo reale tutti i gol e le azioni salienti delle partite.

IL CONTESTO

Come abbiamo detto la partita è importante per entrambe: sicuramente il Porto di Sergio Conceiçao si è ripreso dopo la sconfitta interna contro il Besiktas, imponendosi al Louis II contro il Monaco - semifinalista della passata edizione - e riprendendosi la seconda posizione. I Dragoni puntano però a vincere il girone per evitare brutte sorprese agli ottavi (potrebbero comunque arrivare); il Lipsia naturalmente crede nella qualificazione, anche perchè il girone non è impossibile, ma le prime due partite hanno fatto registrare un solo punto e, anche se la squadra tedesca resta in corsa per un posto negli ottavi, il compito non sarà semplice perchè con il Porto bisognerà provare a prendersi più di una vittoria in due gare. Primo in classifica nel suo campionato, il Porto arriva dal 6-0 sul campo del Lusitano; terzo il Lipsia in Bundesliga, nel fine settimana terza vittoria consecutiva e di grande prestigio, 3-2 sul campo della capolista Borussia Dortmund. Due squadre che dunque arrivano in grande forma alla partita.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA PORTO

Nel Siviglia sarà titolare Timo Werner, che a Istanbul era stato sostituito dopo 32 minuti a causa del troppo rumore dello stadio, che non gli permetteva di giocare. Al suo fianco testa a testa tra Augustin e Yussuf Poulsen; nel centrocampo a quattro dovrebbero trovare spazio sugli esterni l’austriaco Sabitzer e lo svedese Forsberg, mentre in mezzo al campo a fare filtro e impostare la manovra troveremo Naby Keita e probabilmente Kampl, che dovrebbe tornare titolare prendendo il posto dell’italo-tedesco Diego Demme, scelto invece per la partita contro il Besiktas. Nel pacchetto arretrato non dovrebbe cambiare alcunchè rispetto all’ultima partita europea: sugli esterni agiranno allora Ilsanker e Halstenberg, capitan Willi Orban farà invece coppia con Upamecano nell’assetto centrale che giocherà a protezione del portiere ungherse Gulacsi.

Anche il Porto non cambia rispetto al 3-0 del Louis II: l’unico dubbio per Sergio Conceiçao riguarda l’esterno destro offensivo, con il messicano Jesus Corona che potrebbe rilevare Marega. Aboubakar, doppietta nel Principato di Monaco, sarà ancora il riferimento avanzato con Hector Herrera che agirà alle sue spalle da trequartista, con l’algerino Brahimi che invece partirà da sinistra potendo comunque ricoprire più ruoli su quella linea. A centrocampo ci sono Nelson Oliveira e Danilo Pereira che si completano davvero bene: uno ha grande qualità e fa il playmaker, l’altro si occupa di recuperare i palloni sfruttando il fisico. Ricardo Pereira sarà invece il terzino destro, con l’ex Inter Alex Telles che si posizionerà invece a sinistra; a formare la coppia centrale saranno Felipe e Ivan Marcano (poche possibilità per Diego Reyes), in porta il veterano Iker Casillas, unico giocatore di questa rosa ad aver vinto la Champions League (per di più tre volte).

QUOTE E SCOMMESSE

Quasi a sorpresa, il Lipsia viene dato per favorito dall’agenzia di scommesse Snai: conta evidentemente il fattore campo, sta di fatto che la quota per il segno 1 sulla vittoria dei tedeschi è data a 2,00 contro il 3,70 assegnato alla vittoria esterna del Porto, per la quale ovviamente dovrete giocare il segno 2. Scommettendo sul pareggio, segno X, vincereste 3,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per questa partita di Champions League.

