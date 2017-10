Ludovica Pagani/ Video, chi è l'erede di Diletta Leotta che fa impazzire il web

Ludovica Pagani, chi è la sexy giornalista di Sportitalia che fa impazzire il web: è stata scalzata dal trono l'ormai celebre Diletta Leotta di Sky Sport?

Ludovica Pagani, bomba sexy di Sportitalia (LaPresse)

Chi è Ludovica Pagani, la nuova bomba sexy, erede di Diletta Leotta, amata dal popolo del web? Recente acquisto di Sportitalia, canale televisivo dedicato al calcio e agli altri sport 24 ore su 24, la modella è già entrata nel cuore dagli spettatori dell’emittente diretta da Michele Criscitiello. Nata a Bergamo il 25 giugno 1995, Ludovica Pagani può vantare le misure perfette, da modella professionista: alta 170 centimetri, peso-forma sui 46 chilogrammi. Da poco le è stata affidata la conduzione del programma “CalcioEMercato”, in onda sul canale 60 ogni sera a partire dalle ore 23.00, ma non è l’unico impegno che vanta: si è definita anche una influencer su Instagram (“si guadagna bene”), forte degli oltre 400 mila followers. Instagram ma non solo: Ludovica Pagani spopola anche su Facebook: oltre 100 mila mi piace sulla sua pagina personale. E, buona notizia per i suoi fan, è single: "Non sono fidanzata, ma ho una bellissima famiglia, tanti amici e una nonna che adoro", le sue parole recentemente a Bergamo Post.

LUDOVICA PAGANI, LA BELLEZZA E... LA FIGURACCIA!

Ludovica Pagani incanta i suoi followers su Instagram con le sue fotografie sexy, che raccolgono centinaia di commenti e pareri. Tre giorni fa ha pubblicato una foto che la ritrae mentre gioca alla Playstation, Fifa 2018 come da lei stesso confermato, e non sono mancati i complimenti: “Mi sono innamorato”, "E c'è chi dice che la perfezione non esiste", "Sei la più bella" sono solo alcuni degli elogi alla bellezza della giornalista, nuovo volto di Sportitalia. L'aspetto fisico non è però il solo aspetto che l'ha resa famosa negli ultimi anni: lo scorso febbraio 2016 durante una puntata di Diretta Stadio, programma dell’emittente Bergamo TV, Ludovica Pagani ha commesso una gaffe clamorosa.

Al termine del turno del campionato, il conduttore della trasmissione le ha chiesto di leggere la classifica di Serie A, ma lei non era in realtà molto preparata: al posto dei punti in classifica, ha interpretato i numeri di fianco le squadre come la posizione in classifica. Una scena che le ha dato popolarità, questa volta non positiva...

© Riproduzione Riservata.