Manchester City-Napoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Manchester City-Napoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 3^ giornata di Champions League.

17 ottobre 2017 Stefano Belli

Manchester City-Napoli, diretta dallo spagnolo Antonio Miguel Mateu Lahoz, martedì 17 ottobre 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida relativa alla terza giornata della fase a gironi di Champions League, per la precisione girone F. Manchester City-Napoli sarà soprattutto Guardiola contro Sarri, ma anche la sfida tra due delle formazioni più in forma del calcio europeo, e soprattutto tra le prime della classe della Premier League inglese e della Serie A italiana. Dopo aver pareggiato uno a uno in casa contro l'Everton alla seconda giornata in campionato, il City ha inanellato nove vittorie di fila in altrettante partite ufficiali, delle quali sei in Premier League, due in Champions League più il successo sul West Bromwich Albion in Coppa di Lega inglese. Soprattutto, nonostante l'assenza di Aguero nelle ultime settimane, l'attacco del City si è scatenato: 4 gol al Feyenoord, 5 al Liverpool e al Crystal Palace, 6 al Watford e ben 7 sabato scorso allo Stoke City. Nel mezzo, anche la vittoria in casa del Chelsea di Antonio Conte, che ha permesso di staccare i cugini dello United in testa alla classifica.

Numeri che possono far tremare, ma ai quali il Napoli può rispondere forte di undici vittorie nelle dodici partite ufficiali disputate dall'inizio della stagione, compreso il preliminare di Champions contro il Nizza. Unica pecca, il ko all'esordio nella fase a gironi contro lo Shakhtar Donetsk, il che rende la partita all'Etihad particolarmente delicata per gli azzurri anche in chiave qualificazione. La vittoria in casa della Roma ha lanciato il Napoli in testa in Serie A, a +5 su Juventus e Lazio e a +2 sull'Inter, che sfiderà il Napoli proprio sabato prossimo nel big match di Serie A. Partite che possono indirizzare una stagione intera, ma da questo scontro, viste le caratteristiche delle due squadre non ci si potrà che attendere un grande spettacolo calcistico.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Il match Manchester City Napoli sarà la partita visibile in diretta tv in chiaro per tutti, su Canale 5, ma ci sarà naturalmente per gli abbonati anche la possibilità di vederlo su Mediaset Premium (come tutti gli altri incontri di Champions League) sul canale Premium Sport HD e in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it e su http://www.mediaset.it/canale 5.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY NAPOLI

Le probabili formazioni che si sfideranno all'Etihad Stadium. Manchester City in campo col portiere brasiliano Ederson alle spalle di Stones e dell'argentino Otamendi, centrali nella difesa a quattro con Walker laterale di destra e Delph laterale di sinistra. L'altro brasiliano Fernandinho sarà il perno di centrocampo, affiancato dallo spagnolo David Silva e dal belga De Bruyne, mentre nel tridente offensivo giocheranno il centravanti brasiliano Gabriel Jesus, Sterling e il tedesco Leroy Sané. Risponderà il Napoli con lo spagnolo Pepe Reina in porta, l'albanese Hysaj impiegato come terzino destro e l'algerino Ghoulam schierato come terzino sinistro, mentre l'altro spagnolo Raul Albiol e il senegalese Koulibaly saranno i due difensori centrali. A centrocampo il brasiliano Allan, il guineano Diawara e il capitano slovanno Hamsik partiranno dal primo minuto, in avanti confermato il tridente con l'altro spagnolo Callejon, il belga Mertens e Lorenzo Insigne.

LA CHIAVE TATTICA

Scontro fra 4-3-3, ma tatticamente il faccia a faccia tra Pep Guardiola e Maurizio Sarri è sicuramente uno dei più interessanti a livello europeo. Questo perché la fitta rete di passaggi che le due formazioni sanno produrre è unica a livello continentali, due filosofie di gioco in parte simili, ma che mantengono peculiarità uniche. Manchester City e Napoli tornano a incrociare la loro strada in Champions League dopo sei anni. Nella stagione 2011/12 gli azzurri strapparono un punto all'Etihad Stadium, passando in vantaggio con Cavani ma facendosi raggiungere da Kolarov, il 14 settembre 2011. Nel match di ritorno, il 22 novembre del 2011, due a uno per il Napoli con doppietta di Cavani e Mario Balotelli che realizzò il gol del momentaneo uno a uno.

QUOTE E PRONOSTICO

Inglesi nettamente favoriti dai bookmaker, con vittoria interna quotata 1.54 da Paddy Power, mentre William Hill offre a 4.50 la quota dell'eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 5.75 la quota della vittoria partenopea all'Etihad Stadium. L'over 2.5 viene quotato 1.36 da Paddy Power, molto più probabile rispetto all'under 2.5 che Bet365 quota 3.40.

