Manchester City Napoli Youth League 2017/ Primavera info streaming video e tv, quote, risultato live

Manchester City Napoli Youth League 2017: Primavera, info streaming video e tv, quote e risultato live della partita per la terza giornata del girone di Youth League

17 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Manchester City-Napoli Youth League, LaPresse

Manchester City Napoli è una partita valida per la terza giornata del gruppo F di Youth League 2017-2018, la Champions League riservata alle squadre Primavera delle formazioni che partecipano anche alla Champions dei grandi (più avanti il torneo si unirà al cammino parallelo delle squadre campioni nazionali Primavera). Manchester City Napoli è dunque in programma al Mini Stadium di Manchester, il calcio d'inizio è fissato per le ore 16.00 italiane (15.00 locali) di martedì 17 ottobre 2017: la Youth League è iniziata berne per entrambe le squadre, di conseguenza questa partita sarà lo scontro al vertice della classifica del girone F, che vede gli inglesi a quota 6 punti e il Napoli al secondo posto con 4 punti.

La trasferta a Manchester sarà dunque un banco di prova durissimo per il Napoli di Saurini, che però con un risultato positivo farebbe un enorme passo avanti verso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, che è riservata naturalmente alle prime due classificate di ogni girone. Oltre al risultato però saranno importanti anche la prestazione e la personalità che il Napoli saprà mettere in campo in un confronto che sicuramente sarà un’occasione importante di crescita per il Napoli Primavera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere al match di Youth League Manchester City-Napoli sintonizzandosi su Mediaset Premium Sport 2 che trasmetterà in diretta tv esclusiva la partita sui canali 371 e 381 del digitale terrestre. È disponibile anche la diretta streaming video grazie al servizio Premium Play accessibile tramite l'indirizzo http://play.mediasetpremium.it oppure scaricando l'app per smartphone, tablet e dispositivi mobili hi-tech con la possibilità di sfruttare anche la connessione internet mobile qualora ci si trovasse fuori casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY NAPOLI

Quanto alle probabili formazioni, il Manchester City allenato da Simon Davies dovrebbe scendere in campo secondo il modulo 4-3-3. Non si segnalano giocatori infortunati oppure squalificati, di conseguenza in linea di massima andiamo a ricordare chi erano stati i titolari nella partita vinta per 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk lo scorso 26 settembre. In porta Grimshaw, davanti a lui linea difensiva a quattro con Garcia, Latibeaudiere, Francis e capitan Davenport; a centrocampo ecco il terzetto con Smith vertice basso, Dele-Bashiru e Foden, infine il tridente d’attacco con gli esterni Matondo e Garré ai fianchi della punta centrale Diaz. Anche per il Napoli ipotizziamo una formazione che possa collocarsi sulla scia delle precedenti, dunque con Schaeper in porta, linea difensiva con Schiavi terzino destro, Senese e Manzi centrali, Scarf sulla corsia mancina. A centrocampo il terzetto con capitan Otranto vertice basso, Basti e Gaetano, mentre in attacco (anche per il Napoli modulo 4-3-3) ecco Russo centravanti con le ali Mezzoni a destra e Zerbin a sinistra.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai, il Napoli parte sfavorito rispetto al Manchester United: infatti il segno 1 per la vittoria dei giovani inglesi viene quotato ad appena 1,50 volte la posta in palio, decisamente più alte e allettanti le quote per gli altri risultati, dal momento che il segno X è valutato a quota 3,90 mentre il 2 per il colpaccio esterno degli scugnizzi del Napoli frutterebbe una vincita pari a 5,00 volte la posta in palio.

