Maribor Liverpool/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Maribor-Liverpool: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 3^ giornata di Champions League

17 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Maribor-Liverpool - LaPresse

Maribor Liverpool, partita diretta dall’arbitro ungherese Viktor Kassai, si giocherà alle ore 20.45 di stasera per la terza giornata del girone E di Champions League. La classifica del gruppo vede le squadre separate da una sola lunghezza: un punto per il Maribor, Liverpool invece a quota 2. Insomma, i Reds non hanno ancora ingranato e per questo motivo hanno assoluta necessità di una vittoria contro la formazione che teoricamente è la più debole del girone, perché le gerarchie sono fluide e un passo falso in Slovenia potrebbe complicare il cammino della squadra di Jurgen Klopp verso gli ottavi di finale. Per il Liverpool questa è dunque una partita da vincere ad ogni costo, anche considerando che l’inizio di stagione non è stato esaltante nemmeno in Premier League.

Il Maribor invece deve cercare di fare risultato per sfuggire a quello che per gli sloveni sembra essere un destino già scritto, cioè quello di quarta forza in un girone che oltre al Liverpool comprende pure Siviglia e Spartak Mosca. In casa il Maribor ha già bloccato i campioni di Russia, ma riuscire a fare risultato contro una storica grande del calcio europeo come gli inglesi avrebbe naturalmente un sapore ancora più speciale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Maribor Liverpool sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da Mediaset Premium, che detiene i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le partite di questa edizione della Champions League: appuntamento per gli abbonati alla pay-tv del digitale terrestre dunque sul canale Mediaset Premium Calcio 3, oppure anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI MARIBOR LIVERPOOL

Passando alle formazioni, in casa Maribor c'è entusiasmo e voglia di far bene in una competizione che è il massimo livello del calcio europeo. Il modulo scelto dal mister Milanic sarà il 4-2-3-1; in porta giocherà Handanovic, cugino del più celebre estremo difensore dell'Inter, mentre l’altro punto di riferimento sarà l’attaccante brasiliano Tavares, punta centrale della formazione slovena nella quale gioca fin dal lontano 2008, tanto da esserne diventato il primatista per presenze e gol segnati nelle Coppe europee. In casa Liverpool, indisponibili per infortunio Lallana e Mané, Klopp dovrebbe puntare su un 4-3-3 imperniato sul tridente d’attacco con due volti notissimi agli appassionati italiani come Salah e Coutinho ai fianchi di Firmino. In porta Mignolet, protetto dalla retroguardia a quattro che dovrebbe essere composta da Moreno, Lovren, Matip e Gomez; nel terzetto di centrocampo ci attendiamo invece titolari Wijnaldum, Henderson ed Emre Can.

PRONOSTICO E QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto concerne le quote relative a Maribor Liverpool, certamente non sorprende scoprire che Snai dà come netta favorita la formazione inglese, in modo forse anche più netto del previsto. La quota per il segno 2 è infatti di 1.16, dunque la vittoria del Liverpool sembra quasi scontata, mentre il pareggio viene dato a 7.50 (segno X). La vittoria del Maribor è invece offerta addirittura a 16.00 volte la posta in palio (segno 2), dimostrazione di quanto sia difficile la missione che attende gli sloveni, nonostante il fattore campo favorevole.

