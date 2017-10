Monaco Besiktas/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Monaco Besiktas: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 3^ giornata di Champions League

17 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Monaco Besiktas - LaPresse

Monaco-Besiktas, partita diretta dall’arbitro serbo Milorad Mazic, si giocherà alle ore 20.45 di stasera per la terza giornata del girone G di Champions League. La classifica del gruppo lanciassimo il Besiktas, ancora a punteggio pieno con due vittorie e quindi 6 punti, mentre il Monaco è molto lontano dai capolavori della scorsa stagione ed è ultimo con appena un punto all’attivo nelle prime due giornate. La partita di questa sera al Louis II potrebbe dunque già essere uno spartiacque fondamentale nel cammino europeo delle due formazioni.

Ovviamente è il Monaco ad essere costretto a vincere: gioca in casa essendo ultimo con un solo punto all’attivo e dunque deve fare un grosso passo avanti per non rischiare di vedere già allontanarsi i primi due posti del girone, necessari per continuare un’avventura che l’anno scorso aveva portato il Monaco fino alla semifinale - oltre che alla vittoria del campionato francese. Il Besiktas invece ha la serenità di chi in ogni caso sta facendo benissimo e può giocare sapendo che un colpaccio sarebbe una serissima ipoteca sugli ottavi anche se siamo giunti solamente alla metà del girone. Avranno la meglio le motivazioni del Monaco o la tranquillità del Besiktas?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Monaco Besiktas sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da Mediaset Premium, che detiene i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le partite di questa edizione della Champions League: appuntamento per gli abbonati alla pay-tv del digitale terrestre dunque sul canale Mediaset Premium Calcio 6, oppure anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONACO BESIKTAS

Per quanto concerne le probabili formazioni di Monaco Besiktas, il tecnico portoghese dei monegaschi Leonardo Jardim dovrebbe affidarsi al solito 4-4-2, con Falcao che partirà nuovamente titolare dopo l’assenza in campionato contro il Lione, al suo fianco l’ex laziale Keita, mentre sugli esterni di centrocampo agiranno Lemar e Ghezzal. Altro volto noto della nostra Serie A è l’ex tornita Gli, che giocherà nel cuore della difesa, senza dimenticare che per la retroguardia del Monaco è disponibile anche Raggi. In casa Besiktas invece modulo 4-2-3-1 per il tecnico Senol Gunes, che in attacco potrebbe optare per Negredo al posto di Tosun come punta centrale, mentre sulla trequarti agiranno Quaresma, Talisca e Babel alle spalle dell'ex Middlesbrough. In difesa l’altro ex interista Medel e anche Erkin, il turco passato brevemente in nerazzurro due estati fa ma senza mai nemmeno debuttare in partite ufficiali con l’Inter.

PRONOSTICO E QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto concerne le quote relative a Monaco Besiktas, Snai considera come netta favorita la compagine monegasca, nonostante la classifica a dire il vero dica fino a questo momento ben altro. La quota per il segno 1 è infatti di 1.60, dunque la vittoria del Monaco è considerata di gran lunga l’opzione più credibile, mentre il pareggio viene dato a 4.00 (segno X). La vittoria del Besiktas è invece offerta a 5.25 volte la posta in palio (segno 2), dimostrazione di quanto sia considerata difficile la possibilità che il Besiktas prosegua la propria marcia al comando del girone a punteggio pieno.

