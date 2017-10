PAGELLE/ Manchester City-Napoli: i voti della partita (Champions League girone F - primo tempo)

Pagelle Manchester City Napoli: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita valida per la terza giornata del girone F di Champions League

17 ottobre 2017 Redazione

Pagelle Manchester City Napoli, Champions League (Foto LaPresse)

All'Etihad Stadium è in corso Manchester City-Napoli, partita valida per la 3^ giornata del gruppo F di Champions League 2017-18, al momento la formazione di Guardiola è avanti per 2 a 0, andiamo a dare i voti ai protagonisti della prima frazione di gioco. Superiorità a tratti imbarazzante dei Citizens che impiegano 8 minuti a rompere gli equilibri con Sterling (7) che al termine di un'azione tamburellante gonfia la rete e porta in vantaggio i suoi. Ospiti in bambola, al 13' i padroni di casa raddoppiano con Gabriel Jesus (7,5) che trafigge nuovamente Reina (6,5) su assist di uno strepitoso De Bruyne (8) che successivamente scheggerà la traversa. Da segnalare anche il clamoroso salvataggio sulla linea di Koulibaly (6) che nega la doppietta a Gabriel Jesus, dall'altra parte i partenopei dopo aver rischiato di subire lo 0-3 potrebbero accorciare le distanze quando Walker (5,5) provoca un calcio di rigore trattenendo ingenuamente Albiol (5,5) all'interno dell'area, ma Mertens (5) dagli undici metri calcia malissimo e consente al portiere avversario Ederson (7,5) di fare un figurone. Prima dell'intervallo intervento provvidenziale di Reina su un incontenibile Gabriel Jesus.

VOTO MANCHESTER CITY 8 - Non c'è che dire, i padroni di casa sono gli assoluti mattatori della serata, il 2 a 0 è un risultato stretto.

MIGLIORE MANCHESTER CITY: DE BRUYNE 8 - Finora al belga è mancato solamente il gol, ma nella metà campo del Napoli fa il bello e il cattivo tempo.

PEGGIORE MANCHESTER CITY: WALKER 5,5 - Ha rischiato di far riaprire una partita che i Citizens stanno dominando senza se e senza ma.

VOTO NAPOLI 4,5 - Serata no per i partenopei che sul piano del gioco stanno decisamente soccombendo, il gap tecnico rispetto al Manchester City sembra davvero evidente.

MIGLIORE NAPOLI: REINA 6,5 - Almeno lui fa il suo dovere evitando che il passivo fosse ancora più pesante.

PEGGIORE NAPOLI: MERTENS 5 - Il rigore sbagliato dal belga è l'emblema della non-prestazione di questo Napoli. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.