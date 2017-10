Probabili formazioni/ Manchester City Napoli: quote, le ultime novità live (Champions League girone F)

Probabili formazioni Manchester City Napoli: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano per la terza giornata del girone F di Champions League

17 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Manchester City Napoli, Champions League (Foto LaPresse)

Manchester City Napoli si gioca alle ore 20:45 di martedì 17 ottobre: terza giornata del girone F di Champions League, dove gli inglesi comandano a punteggio pieno mentre i partenopei hanno una vittoria e una sconfitta. Una partita che comunque è importante per entrambe: in caso di sconfitta, il City si troverebbe nella scomoda posizione di “ospitare” anche lo Shakhtar Donetsk al primo posto (se gli ucraini vincessero), e in più avrebbero perso una partita in casa che potrebbe definitivamente modificare le gerarchie del girone. Aspettando dunque che le due squadre scendano sul terreno di gioco, andiamo a vedere quali sono i dubbi e le certezze dei due allenatori a pochi minuti dal calcio d’inizio, analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni di Manchester City Napoli.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote Snai per Manchester City Napoli ci propongono un quadro piuttosto interessante: la favorita è la squadra inglese che ha una quota di 1,55 sul segno 1; non vengono concesse troppe possibilità al Napoli, la cui quota per l’affermazione esterna (segno 2) vale invece 5,25. Per il pareggio, indicato dal segno X, portereste a casa 4,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

I DUBBI DI GUARDIOLA

Pep Guardiola deve ancora decidere in che modo schierare il suo Manchester City: ha ovviamente un’idea di fondo, cioè quella di confermare in toto la formazione che ha demolito lo Stoke City in campionato (7-2). Questo vorrebbe dire vedere ancora Delph sulla corsia sinistra: il sostituto di Benjamin Mendy, la cui stagione è sostanzialmente finita per la rottura del crociato, uscirà dall’inglese o da Danilo, arrivato dal Real Madrid e in grado di giocare anche sulla corsia sinistra (a destra ovviamente ci sarà Kyle Walker). Si va allora per la conferma dell’assetto offensivo a centrocampo: Fernandinho gioca in posizione centrale con il compito di supportare e proteggere le iniziative di David Silva e De Bruyne, sostanzialmente due trequartisti che si stanno adattando (con ottimi risultati) a giocare da mezzali, e che possono agevolmente spostarsi nel tridente. In attacco ha recuperato Aguero: il Kun dovrebbe essere portato in panchina ma difficilmente sarà in campo dal primo minuto. Possibile spazio a Gabriel Jesus che arriva dalla doppietta messa a segno sabato; a destra ci sarà ancora una volta Sterling, a sinistra invece Leroy Sané che sta migliorando tantissimo anche in zona gol.

LE SCELTE DI SARRI

Anche Maurizio Sarri ha praticamente deciso con che formazione giocare: il suo consueto 4-3-3 sarà quello delle grandi occasioni, nel quale Allan e Jorginho restano favoriti per occupare la zona mediana del campo affiancando Hamsik, che naturalmente non ha rivali per la maglia di mezzala sinistra. Per quanto riguarda invece la difesa, spazio alla coppia centrale Raul Albiol-Koulibaly: i due sono stati i migliori in campo nella partita vinta sul campo della Roma (ottava su otto in campionato), ai loro lati come sempre i due terzini saranno Hysaj (destra) e Ghoulam (sinistra). Non ci sono dubbi nemmeno per quanto riguarda il tridente offensivo: Mertens è di fatto obbligato a non fermarsi mai per mancanza di alternative (a meno che Sarri non si inventi qualcun altro a rimpiazzarlo come finto centravanti), Callejon e Lorenzo Insigne garantiscono un lavoro sugli esterni che è imprescindibile e che al momento nessun altro giocatore della rosa ha nelle corde con questa continuità. Naturalmente nel secondo tempo potremo eventualmente vedere qualcosa di diverso: per esempio Rog a sostituire l’attaccante spagnolo, oppure Zielinski mandato in campo per supportare il lavoro degli attaccanti. Sia come sia, la formazione titolare del Napoli dovrebbe essere questa.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY NAPOLI

MANCHESTER CITY (4-3-3): 31 Ederson; 2 Walker, 5 Stones, 30 Otamendi, 18 Delph; 21 David Silva, 25 Fernandinho, 17 De Bruyne; 7 Sterling, 33 Gabriel Jesus, 19 L. Sané

A disposizione: 1 Claudio Bravo, 3 Danilo, 15 Mangala, 8 Gundogan, 42 Yaya Touré, 20 Bernardo Silva, 10 Aguero

Allenatore: Josep Guardiola

Squalificati: -

Indisponibili: Kompany, B. Mendy

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Milik

