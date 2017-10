Probabili formazioni/ Real Madrid-Tottenham: quote, le ultime novità live (Girone H Champions League)

Probabili formazioni Real Madrid-Tottenham: quote, le ultime novità live (Champions League). Alle ore 20:45 di questa sera, di scena la sfida fra le Merengues e gli Spurs

17 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Ronaldo, Ramos, Marcelo - LaPresse

Torna lo spettacolo della Champions League e questa sera, dalle ore 20:45, si rivedranno i campioni in carica del Real Madrid. Le Merengues ospiteranno al Santiago Bernabeu il Tottenham per la terza giornata dei gironi, precisamente il Gruppo H. Una gara molto importante visto che entrambe le compagini sono a quota 6 punti dopo aver battuto l’Apoel di Nicosia e il Borussia Dortmund. Da questa sfida, quindi, si capirà se ci sarà una vera e propria forza nel girone, o se regnerà ancora l'incertezza in vista dei prossimi impegni. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni di Real Madrid-Tottenham.

QUOTE E SCOMMESSE

Prima di entrare nel vivo delle formazioni, diamo uno sguardo alle quote per le scommesse fornite dall’agenzia Snai. Ovviamente il Real Madrid è la grande favorita dell’incontro, con la quota per il segno 1 pari a 1.45, contro invece il 6.50 assegnato al 2, il successo della compagine londinese. Il segno X, il pari, è invece dato a 5.00. Il gol e il nogol sono quotati 1.55 e 2.30, mentre l’under e l’over pagano rispettivamente 2.65 e 1.43.

REAL MADRID: OUT BALE

Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni di oggi, partendo dal Real Madrid. Zidane registra due assenze, quella ben nota di Carvajal, e quella di Gareth Bale, ancora out per un problema muscolare, si rivede invece l’estremo difensore Navas, tornato arruolabile dopo lo stop degli scorsi giorni. Spazio quindi ad un 4-3-1-2 con Navas appunto a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro composta da Nacho sull’out di destra con Marcelo a sinistra, e in mezzo la coppia classica composta da Sergio Ramos e dal gioiello francese Varane. A centrocampo, il trio delle meraviglie con Casemiro in mediana, Modric interno di destra e Kross sul versante opposto. Quindi spazio a Isco, che farà da raccordo fra centrocampo e attacco, con Benzema e Cristiano Ronaldo i due estremi della formazione castigliana.

TOTTENHAM: TANTI DUBBI PER POCHETTINO

Maggiori problemi di formazione in casa Tottenham, visto che coach Mauricio Pochettino dovrà fare i conti con una rosa composta da vari assenti e soprattutto, molti acciaccati. Cominciamo dall’elencare quelli che sicuramente non ci saranno questa sera, ovvero, lo squalificato Alli, nonché Davies, Lamela e Wanyama. Rientra invece Dembele così come Rose, ma entrambi non sono al 100% e partiranno quindi dalla panchina. Spazio ad un 3-4-2-1 con il solito Harry Kane punta più avanzata, spalleggiato da Eriksen e Son, schierati entrambi sulla linea dei trequartisti. A centrocampo, invece, in cabina di regia avremo Dier e Winks, con Trippier sull’out di sinistra e Aurier avanzato sulla destra. Infine la difesa, con Sanchez pilastro centrale spalleggiato dai due nazionali belga Alderweireld e Vertonghen, schierati a schermo del solito Hugo Lloris.

IL TABELLINO

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Ronaldo. All: Zidane

A disp: Casilla, Achraf, Theo, Vazquez, M. Llorente, Asensio, Ceballos

Indisponibili: Bale, Carvajal

Squalificati: -

Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Aurier, Winks, Dier, Trippier; Eriksen, Son; Kane. All: Pochettino.

A disp: Vorm, Rose, Foyth, Walker-Peters, Dembélé, Sissoko, F. Llorente.

Indisponibili: Davies, Lamela, Wanyama

Squalificati: Alli

© Riproduzione Riservata.