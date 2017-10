Pronostici Champions League / Quote e scommesse delle partite: in campo anche il Napoli (3^ turno)

Pronostici Champions League: le quote e le scommesse fissate per le partite in programma oggi 17 ottobre 2017 per il terzo turno della fase a gironi. In campo Manchester City-Napoli.

17 ottobre 2017 Michela Colombo

Si accenderà oggi martedì 17 ottobre 2017 la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2017-2018: saranno ben 8 i match previsti per questa serata, di cui ora vorremmo scoprire quote e scommesse. Andiamo però prima a vedere nel dettaglio il calendario di questa serata, dove chiaramente spicca la partita tra Manchester City e Napoli, big match di questo turno, atteso per le ore 20.45. Stesso orario per il fischio d’inizio delle altre partite e quindi Apoel-Borussia Dortmund, Feyenoord-Shaktar, Maribor-Liverpool, Rb Lipsia-Porto, Real Madrid-Tottenham e Spartak Mosca-Siviglia. Detto degli incroci attesi stasera andiamo ora a vedere partita per partita cosa ci dicono i pronostici stilati alla vigilia della nostra redazione per questo 3^ turno della fase a gruppi della Champions League 2017-2018.

PRONOSTICO APOEL DORTMUND

Benchè la compagine tedesca rischi di scendere in campo a Cipro con una formazione molto rimaneggiata per via dei probabili molteplici infortuni, la squadra giallonera non dovrebbe fare troppa fatica a trovare la prima vittoria in questa fase della Champions League, Va però detto che in classifica sia Apoel che Dortmund sono a quota 0 punti, e entrambe le formazioni sono ben motivate a dare la scossa giusta al proprio cammino in Europa.

PRONOSTICO FEYENOORD SHAKTAR

Sfida aperta a Rotterdam tra Feyenoord e Shaktar: se gli olandesi hanno dalla propria il fattore campo va anche detto che la compagine neroarancio finora è riuscita a mettere a bilancio almeno tre punti (un successo sul Napoli), mentre i padroni di casa finora ne hanno realizzati 0. Anche lo stato di forma è tutto a sfavore degli ucraini: considerando solo gli ultimi 5 match disputati va detto che lo Shaktar ha raccolto 4 vittorie di cui tre di fila alle spalle, mentre il Feyenoord ha raccolto 2 insuccessi e un pareggio.

PRONOSTICO MANCHESTER CITY NAPOLI

Appare senza dubbio difficile pronosticare un risultato per il match all’Etihad Stadium: se il City ha dalla sua il fattore campo oltre che i 6 punti messi finora a bilancio, appare complicato dare gli azzurri di Sarri per sfavoriti d’obbligo. Il valore della compagine campana è talmente evidente (unica squadra del campionato di Serie A a pieni punti dopo 8 giornate disputate) che la sconfitta rimediata in Champions League contro lo Shaktar conta davvero poco. Non ci aiutano i numeri sullo stato di forma: considerando solo gli ultimi 5 incontri disputati vediamo che sia gli inglesi che i campani hanno raccolto 5 vittorie anche di gran peso.

PRONOSTICO MARIBOR LIVERPOOL

Nonostante il fattore campo avverso e alcuni infortuni a cui Klopp deve fare fronte, per la sfida in terra slovena, i Reds non dovrebbero fare troppa fatica a trovare la prima vittoria in questa fase della competizione. Nel girone E infatti la formazione inglese ha raccolto due pareggi ma ancora nessun chiaro successo che potrebbe aiutarla a scalare la classifica.

PRONOSTICO MONACO BESIKTAS

Se stando alla rosa, fattore campo e blasone, dovremmo consegnare la palma di favorita ai monegaschi, per dare un pronostico completo vanno ricordati anche altri fattori. Ad esempio non dobbiamo dimenticare che la compagine biancorossa si trova in fondo alla classifica del girone G con un sol punto a bilancio: al contrario i turchi del Besiktas sono in testa a punteggio pieno dopo le vittorie su Porto e Lipsia. La sfida quindi si annuncia ostica per i padroni di casa come per gli ospiti.

PRONOSTICO RB LIPSIA PORTO

Sfida aperta in tera tedesca tra il Lipsia e il Porto: la graduatoria infatti vede le due squadre vicine ma con i portoghesi secondi con appena 2 punti in più rispetto ai padroni di casa, che vorranno rimediare di fronte a pubblico amico la sconfitta subita nel turno precedente contro il Besiktas. A favore del Proto però gioca il fattore forma: considerando solo gli ultimi 5 match disputati i lusitani hanno raccolto 5 esiti utili di cui un solo pareggio, mentre i tedeschi hanno rimediato 2 sconfitte.

PRONOSTICO REAL MADRID TOTTENHAM

Nonostante l’indubbio valore della rosa degli Spurs, al Bernabeu non dovrebbe esserci storia per i Blancos di Zinedine Zidane. La sfida è di sicuro spettacolo visto che in campo scenderanno le due squadre a pieni punti del girone H: uno scontro diretto anche nei numeri visto che a pari punti, sia Real Madrid che Tottenham registrano la stessa differenza reti di 6:1.

PRONOSTICO SPARTAK MOSCA SIVIGLIA

Complice il fattore classifica la compagine biancorossa non dovrebbe fare fatica a ottenere la seconda vittoria in questa fase della Champions League anche in terra russa: il Siviglia è infatti in testa alla graduatoria a quota 4 punti, mentre lo Spartak è costretto a inseguire a quota 2. Volendo controllare poi altri numeri vediamo che lo stato di forma premia i padroni di casa (5 risultati utili negli ultimi 5 match disputati mentre nel medesimo periodo gli spagnoli anno raccolto 3 successi e due sconfitte: non dimentichiamo però che la Liga spagnola è un palcoscenico molto più impegnativo del campionato russo.

