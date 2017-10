Rastelli esonerato/ Cagliari news, è ufficiale: Oddo e Iachini i possibili sostituti

Massimo Rastelli esonerato: è ufficiale. Il Cagliari dice addio al suo allenatore dopo la sconfitta contro il Genoa. Massimo Oddo e Giovanni Iachini i possibili sostituti.

17 ottobre 2017 Michela Colombo

Massimo Rastelli (LaPresse

Massimo Rastelli è stato esonerato: si chiude quindi qui il cammino dell’allenatore originario di Torre del Greco nel Cagliari, ove aveva ricoperto la panchina dal 12 giugno 2015. La notizia di certo non giunge in maniera inaspettata dato che già da tempo si vociferava su un necessario cambio di guida della squadra dei 4 mori, in grave crisi in questo inizio della stagione 2017-2018 della serie A. Dopo tutto la 14^ posizione con appena due vittorie a bilancio (ottenute contro Crotone e Spal) e la serie di 4 debacle di fila rimediate negli ultimi turni disputati erano un segnale fin troppo forte che andava in foto contrasto alle aspettative fissate a inizio stagioni dal club e e panchina. A far da classica goccia che ha fatto traboccare il vaso la sconfitta rimediata nella ottava giornata della Serie A nella partita tra Cagliari e Genoa, persa per 2-3 a favore dei grifoni, allora penultimi in classifica. La prova poco convincente messa in campo contro la formazione ligure è stata troppo e la dirigenza del Cagliari ha deciso di dare inizio a una completa rivoluzione nello staff tecnico: secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale infatti non è solo la testa di Rastelli a saltare ma anche quella dell’allenatore in seconda Nicola Legrottaglie e del tecnico Dario Rossi.

ODDO O IACHINI I PRIMI NOMI

Con l’esonero di Massimo Rastelli dalla panchina del Cagliari (primo addio in stagione per un club di Serie A) ha preso subito il via il toto nomi per il prossimo allenatore della formazione sarda. Le prime indiscrezioni rimbalzate sui vari media parlando di un duello tra Massimo Oddo e Giuseppe Iachini che pare abbiano già avuto approfonditi contatti con la dirigenza rossoblu. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti già nella serata di due giorni fa il direttore sportivo Giovanni Rossi sarebbe andato a cena con Massimo Oddo in un locale di Milano, dove si sarebbe anche discusso di dettagli contrattuali. Per entrambi i tecnici ipotizzati come futuro allenatore del Cagliari le trattative sarebbero già in fase avanzata anche perchè entrambi si trovano al momento senza club: Oddo infatti è rimasto fuori dai giochi dopo l’esonero dalla panchina del Pescara lo scorso 14 febbraio 217, mentre Iachini è a casa dopo l’esperienza all’Udinese chiusa nel ottobre 2016.

