Real Madrid Tottenham/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Real Madrid Tottenham: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata del girone H in Champions League

17 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Real Madrid Tottenham, Champions League (Foto LaPresse)

Real Madrid Tottenham, partita diretta dal polacco Szymon Marciniak, si gioca martedì 17 ottobre alle ore 20:45 per la terza giornata del girone H di Champions League 2017-2018. E’ una grande sfida: entrambe hanno vinto i primi due impegni e ora giocheranno due partite consecutive per il primato nel gruppo. Certo per il Real Madrid la qualificazione agli ottavi non sembra essere in discussione, mentre il Tottenham deve provare a sfruttare la vittoria sul Borussia Dortmund per allungare nei confronti dei gialloneri, dunque anche un pareggio al Bernabeu in questo senso potrebbe andare bene.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Real Madrid Tottenham verrà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre a pagamento: l’appuntamento è su Premium Calcio 1 (disponibile anche in alta definizione) e per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di attivare - senza costi aggiuntivi - l’applicazione Premium Play per la diretta streaming video. Inoltre su Premium Sport 2 (e il relativo HD) sarà mandato in onda Diretta Champions League, il programma che mostra highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.

IL CONTESTO

Le due squadre arrivano da una vittoria in campionato: il Real Madrid ha finalmente trovato il primo gol di Cristiano Ronaldo in questa Liga e ha battuto il Getafe nel finale, mangiando due punti al Barcellona che resta comunque a +5. Il Tottenham invece, grazie al successo sul Bournemouth (gol di Christian Eriksen), si è confermato in terza posizione a 5 lunghezze dal Manchester City capolista. Per entrambe dunque l’obiettivo è vincere in patria; in Champions League il discorso cambia, perchè il Real Madrid punta a un leggendario tris mentre il Tottenham vuole innanzitutto superare il girone, e poi provare a fare quanta più strada possibile sfruttando anche eventuali sorteggi positivi. In ogni caso si tratta di due squadre in salute, anche se i blancos hanno iniziato la Liga in maniera distratta, ritrovandosi subito ad inseguire. Sarà una bella partita, con due allenatori giovani ma già sugli scudi e tante stelle in campo.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID TOTTENHAM

Uno dei due grandi ex non ci sarà: Gareth Bale dà forfait, per lui un calvario fatto di tanti infortuni da quando è arrivato al Real Madrid. A prendere il suo posto uno tra Isco e Asensio: Zinedine Zidane deciderà all’ultimo (il primo è comunque favorito), di sicuro a completare il tridente ci sono Benzema e Cristiano Ronaldo, ovvero i due marcatori di sabato. A centrocampo c’è Modric, altro ex del Tottenham; il croato partirà come sempre dal centrodestra e sarà il vero playmaker della squadra, con Casemiro utilissimo nel lavoro di frangiflutti e Kroos che agirà dall’altra parte. In campionato Zidane ha fatto riposare tanti titolari: tornano in panchina Marcos Llorente e dovrebbe farlo anche il giovane Achraf Hakimi, con Nacho Fernandez che potrebbe essere utilizzato a destra rimpiazzando l’infortunato Carvajal. A sinistra ci sarà Marcelo, in mezzo Varane torna a fare coppia con Pepe mentre in porta dovrebbe esserci ancora Kiko Casilla, vista l’indisponibilità di Keylor Navas.

Qualche defezione anche nel Tottenham: ultima di tre giornate di squalifica per Dele Alli (risalgono alla scorsa Europa League), quindi sulla trequarti a chiudere il reparto potrebbe esserci Moussa Sissoko. Anche lui è in dubbio però, dunque a prenderne il posto potrebbe essere N’Koudou che si sposterebbe a destra, lasciando a Eriksen il compito di agire come centrale. A sinistra quasi certo l’utilizzo del sudocoreano Son Heung-Min, con Harry Kane a fare ovviamente la prima punta; a centrocampo Moussa Dembélé non ce la fa, dunque spazio a Winks che sta crescendo con il passare del tempo, ovviamente Eric Dier occuperà la posizione di mediano davanti alla difesa avendo anche compiti di impostazione. Aurier favorito su Tripppier sulla corsia destra, Ben Davies giocherà ancora a sinistra (Danny Rose è indisponibile), mentre in mezzo sembra andare verso la conferma la coppia formata da Davinson Sanchez e Alderweireld a protezione di Hugo Lloris. Ricordiamo che è fuori dai giochi anche Erik Lamela per un’infortunio all’anca: l’argentino potrebbe tornare a inizio novembre.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita del Santiago Bernabeu ovviamente la favorita d’obbligo è il Real Madrid: lo dice per esempio l’agenzia di scommesse Snai, che ha quotato a 1,40 il segno 1 per l’affermazione interna dei campioni in carica. Il pareggio, indicato dal segno X, ha invece una quota di 5,00 mentre per la vittoria del Tottenham, per la quale ovviamente dovrete giocare il segno 2, la vincita sarebbe di 7,00 volte la somma eventualmente messa sul piatto per questa sfida.

© Riproduzione Riservata.